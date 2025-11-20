このページの本文へ

11月26日から

スターバックスに「大人のスモア」が登場！ マシュマロのふわふわ食感が楽しみ

2025年11月20日 10時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スターバックス コーヒーは11月26日、ホリデー商品として「スモア チョコレート フラペチーノ」「スモア チョコレート ラテ」を発売します。

マシュマロ入りの「スモア チョコレートフラぺ」が登場

　今年のスターバックスのホリデーシーズンのテーマは「JOYFUL MEDLEY（ジョイフルメドレー）」。これに合わせ、マシュマロやクランチ、チョコレートの食感を重ねたスモアの味わいを楽しめる飲料がそろいます。

▲スモア チョコレート フラペチーノ　持ち帰り678円、店内690円

　「スモア チョコレート フラペチーノ」は、チョコレートソースにエスプレッソを加え、香ばしさとビター感を引き立てた一杯です。

　ホイップの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーを振りかけています。

　マシュマロのふわっとした口当たりとクランチのさくさくした食感が重なりフラペチーノならではのワクワク感が広がるといいます。

▲スモア チョコレート ラテ
　Short持ち帰り570円／店内580円
　Tall持ち帰り609円／店内620円
　Grande持ち帰り653円／店内665円
　Venti持ち帰り697円／店内710円

「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメル風味を加えたビターなチョコレートソースにエスプレッソとスチームミルクを合わせています。

　マシュマロとクランチ、ブリュレシュガーを重ねたトッピングが特徴で、温かさで少しずつ溶けるマシュマロの食感の変化も楽しめます。

ホリデーシーズンにぴったりのサイダーやケーキも

　また、「ホット アップル サイダー」も11月26日から登場します。

・ホット アップル サイダー
　Short持ち帰り550円／店内561円
　Tall持ち帰り589円／店内600円
　Grande持ち帰り633円／店内645円
　Venti持ち帰り678円／店内690円

　スチームしたアップルジュースにシナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングしています。

▲ストロベリー＆チョコレートタルト　持ち帰り570円、店内580円

　同日には「ストロベリー＆チョコレートタルト」も登場します。大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームとガナッシュを重ね、タルト生地のさくさくとした食感とともに甘酸っぱい味わいが広がります。

スタバのホリデー第2弾は甘くてビターなスモアづくし

　今回の「スモア チョコレート」は、発売中の「ストロベリー & ジョイフルメドレー」に次ぐ今年のスターバックスのホリデーシーズン第2弾商品。

　スモアは、焚火や暖炉で焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカの定番スイーツ。そんなスモアをイメージしたふわっと甘いドリンクで、家族や友人と焚き火を囲むような、温かい気分になれそうです。

※価格は税込み表記です。

