「トリプルグリル」が6日間限定で！ライスは食べ放題、これはお値打ち

「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、11月25日～30日の期間、「11月の29（肉）の日」を実施。“いい肉の日”に合わせて、ブラックアンガス牛を使用したメニューを販売します。

6日間に拡大して開催！特別な「トリプルグリル」を提供

ハンバーグやステーキなどのグリルメニューを中心としたファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、毎月“肉の日”キャンペーンを開催しています。通常、毎月29日に1日限定の開催ですが、今回は6日間に期間を広げて展開し、特別メニューを展開します。



<11月25日～30日限定>

▲アンガスカットサーロインのトリプルグリル プレミアムセット付

120g 3190円／200g 3839円／240g 4169円

柔らかい赤身に適度なサシが入ったオーストラリア産ブラックアンガス牛のカットサーロインに、直火で焼いた香ばしいグリルチキン100gと手ごねハンバーグ100gを組み合わせたメニューです。

カットサーロインは、200gと240gにサイズアップすることも可能です。

なお、プレミアムセットにはサラダバー、スープバー、ライスバー、カレーバーが含まれていて、サラダやライスなどを自由に利用することができます。

肉好きにうれしい6日間！ライスも食べ放題でお値打ち

この期間は会計時にスクラッチクーポンも配布。1等では1000円引きのクーポンが当たります。スクラッチクーポンは数量限定で、なくなり次第終了となります。

毎月29日の恒例企画が6日間に拡大し、より利用しやすくなりました。特別メニューの「アンガスカットサーロインのトリプルグリル」は3種の肉が詰まって、さらにライス食べ放題なども利用でき、お値打ち感ありますね。



お近くにビッグボーイがある人は、週末など利用してみてはどうでしょう！

※価格は税込み表記です。