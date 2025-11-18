ヤバ。1000kcal超え「ドカ盛り」がセブンに。カロリー大暴走の6品が本日から!!

セブン‐イレブンは「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」とのコラボレーションの新商品6品を、全国の店舗にて11月18日より順次発売する。

「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」コラボ第2弾

セブン‐イレブンでは、今年2月に人気グルメ漫画「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」（原作：まるよのかもめ）とのコラボを展開したが、今回その第2弾として、「でかい」「おいしい」「幸せ」をテーマにした新商品6品を発売する。

このコラボでは、作中の主人公・望月美琴が思いきり食べて幸せになるドカ食いの世界観を再現。弁当・サンドイッチ・惣菜パン・スイーツといった前回のコラボレーションよりも幅広いラインアップにパワーアップして展開する。

▲「ドカ盛り！欲張り中華弁当」（753円）

熱量：1食あたり1033kcal



油淋鶏・餃子・麻婆春雨・中華風ペペロンチーノを一度に楽しめる、まさにチョモランマ盛りの中華弁当。ずしっとした重みと、まるで中華のフルコースを詰め込んだような満足感が楽しめるとしている。



▲「ドカ盛り！にんにくマヨ＆チーズの豚骨めし＆ペペロンチーノ」（753円）

熱量：1食あたり1124kcal



豚骨のコクが食欲をそそる豚骨めしに、唐揚げとペペロンチーノを組み合わせ、濃厚なチーズと背油にんにくマヨをかけたこってり＆ガツンとした味わいの大盛弁当。



▲「ハム&ソフトサラミサンド」（451円）

熱量：1食あたり494kcal



ハムカツ・ハムサラダ・ソフトサラミの3種類を味わえる、肉好きもちづきさんも満足のサンドイッチ。それぞれの具材に合わせたソースを組み合わせ、最後まで飽きずに楽しめるという。



▲「とびでたコロッケパン」（343円）

熱量：1食あたり661kcal



パンからあふれんばかりにとびでた特大コロッケを大胆にサンド。大きなコロッケはフルーティーなソースで食べ進みの良い仕立て。見た目も味も大満足の一品とのこと。





▲「あふれたピザパン」（343円）

熱量：1食あたり470kcal



オニオン・コーン・ベーコン・チーズの４つの具材があふれたボリュームたっぷりのピザパン。



▲「クリームドカ盛り！背徳ミルクプリン」（680円）

熱量：1食あたり約698kcal



とろけるミルクプリンの上に、ホイップクリームと練乳ソースをドカ盛りに重ねた贅沢スイーツ。なめらかな口あたりで飲めるハイカロリーと呼びたくなる背徳感たっぷりの味わい。

「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」とは

2024年5月から「ヤングアニマルZERO」「ヤングアニマルWeb」（白泉社）で連載中の、まるよのかもめ氏による人気漫画。

主人公は、21歳の営業事務・望月美琴。おっとりしてほんわかした彼女の日常に、常識を超えたドカ食いという非日常が混ざり込む、グルメ×ギャグ漫画。



作品では「がっつり・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに食す」シーンが多数登場。カロリー限界突破の禁断グルメギャグとして人気を博している。

ガッツリの日はセブンだ！

メインからスイーツまで圧倒されてしまうようなラインナップが並んだ。原作のファンの方も、そうでない方も今日はガッツリいきたい！という日にセブンを覗いてみては。きっと大満足できる商品に出会えるはず！

（※文中の価格はすべて税込）