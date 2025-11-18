「ColorPro VP2456」、Pantone認証×sRGB100%対応の23.8インチ高精度モニター

ビューソニック「ColorPro VP2456」の概要

　ビューソニックジャパンは、23.8インチのカラーマネージメントモニター「ColorPro VP2456」をAmazonで販売中だ。フルHD解像度を採用し、価格は29,091円。

クリエイター向けの色再現性能と特長

　ColorPro VP2456は、写真・映像編集など正確な色再現を求めるクリエイター向けに設計されたモデルだ。Pantone認証に加えてsRGB 100%カバーを実現しており、色の再現性を重視する作業環境で活用しやすい。

　また、Delta E < 2の高い色精度により、わずかな色差も正確に表示できる点が特長となっている。

接続端子・エルゴノミクスなど利便性のポイント

　接続性の面では、USB Type-Cによる最大60W給電に対応し、ノートPCとのワンケーブル接続が可能。HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB 3.2など複数の端子を備え、ワークフローに合わせた柔軟な周辺機器接続をサポートする。

　フレームレスデザインや高さ調整に対応したエルゴノミクス設計も採用し、快適な作業環境を構築しやすい。

　製品はAmazonにて購入可能で、3年間の保証が付帯する。ColorPro VP2456は、プロフェッショナルな制作現場に求められる色の正確性と使い勝手を両立したモニターとして、クリエイティブ業務を支えるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

