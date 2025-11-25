USB-C搭載の23.6型フルHD IPSモニター「VA2409-MHU-7」、Amazonブラックフライデーで割引中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonブラックフライデーで「VA2409-MHU-7」が特別価格で登場

　Amazonブラックフライデーセールに合わせて、ビューソニックジャパンの23.6インチUSB Type-C搭載液晶モニター「VA2409-MHU-7」が特別価格で販売されている。過去価格17,980円のところ、セール期間中は14,980円で購入可能だ。

広視野角IPSパネルで映像コンテンツを鮮明表示

　VA2409-MHU-7は、178°の広視野角を持つSuperClear IPSパネルを採用し、どの角度から見ても色再現性が高く、自然な映像を表示できる。23.6インチのフルHD（1920×1080）解像度に対応し、Blu-rayや高精細なゲーム映像もクリアに映し出す。

　さらに、可変リフレッシュレート技術により、画面のティアリングやフレームの乱れを抑制し、滑らかな描画を実現する。

作業効率を高めるデザインと目に優しい機能

　本モデルは3辺ボーダーレスデザインを採用しており、画面周辺のフレームを最小限に抑えることで、作業への集中を妨げにくい構造となっている。

　また、フリッカーフリー技術とブルーライトフィルターを搭載し、長時間の使用でも目の負担を軽減しやすい点も特徴だ。

USB Type-C対応の豊富な接続性と5年保証

　接続端子はHDMI、VGA、USB Type-Cを備え、PC・ゲーム機・モバイルデバイスなど多様な機器と柔軟に接続できる。省電力設計でありながら、5年間の長期保証が付いているため、長期的な利用でも安心できる。

お得に購入できるAmazonブラックフライデー期間

　Amazonブラックフライデー期間中は、VA2409-MHU-7を通常価格よりもお得に入手できるタイミングとなる。詳細や購入方法はAmazonの商品ページで確認できる。

