6.6mmスリム＆広視野角の23.8インチモニター、ViewSonic「VX2476-smhd」

ViewSonic「VX2476-smhd」23.8インチモニターがAmazonで販売中

ViewSonic製の23.8インチディスプレイ「VX2476-smhd」が、現在Amazonにて購入可能となっている。販売価格は33,952円。

スリムデザインと広視野角を採用した高品位ディスプレイ

「VX2476-smhd」は、6.6mmのスリムな本体とフレームレスベゼルを採用したモデルで、デスク周りをすっきりと見せるデザインが特徴だ。SuperClear AH-IPS技術により178度の広視野角を実現し、どの方向から見ても色の再現性を保ちながら鮮明な映像を表示できるという。

映像入力はHDMI、DisplayPort、VGAに対応しており、PC、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど幅広い機器と柔軟に接続できる。さらに、3Wステレオスピーカーを内蔵しており、追加のスピーカーを用意しなくても映画・ゲーム・音楽を楽しめる。

また、フリッカーフリー技術とブルーライトフィルターを搭載し、長時間の作業でも目の負担を抑える設計となっている。

用途に合わせて選べる複数のビューモード

本モデルは、「ゲーム」「映画」「ウェブ」「テキスト」「モノ」「Mac」など複数のビューモードに対応。使用するアプリケーションやコンテンツに応じて、色温度やコントラストが自動で最適化され、見やすい画面環境を整えられる点も特徴だ。

