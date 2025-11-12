世界初うたうBlur Busters Approved 2.0認証！ ViewSonic「XG2431」が240Hz対応でAmazon登場

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ビューソニック、世界初「Blur Busters Approved 2.0」認証ゲーミングモニター「XG2431」を発売 Amazonでも注文可能に

ビューソニックジャパンは、23.8インチのゲーミングモニター「XG2431」を販売中。価格は27,080円で、Amazon.co.jpで購入可能となっている。

世界初の「Blur Busters Approved 2.0」認証取得モデル

「XG2431」は、世界初をうたうBlur Busters Approved 2.0認証を取得した注目のゲーミングモニターだ。リフレッシュレートは240Hz、応答速度（MPRT）は1msを誇り、激しい動きが続くシーンでもストリーキングや残像、ゴーストを抑制。スムーズでシャープな映像体験を実現する。

AMD FreeSync Premium対応でティアリングを強力に抑制

さらに、AMD FreeSync Premiumテクノロジーを搭載。画面のティアリング（ズレ）やカクつきを効果的に抑え、滑らかなゲーム映像を再現する。プレイヤーは途切れのない自然な映像で、より深い没入感を得られるとしている。

フルHD IPSパネル＋HDR400で鮮やかな映像描写

ディスプレイは1920×1080（フルHD）解像度のIPSパネルを採用し、DisplayHDR 400に対応。明るくコントラストの高い映像を再現する。また、フリッカーフリー技術やブルーライトフィルターも搭載し、長時間プレイでも目への負担を軽減する設計だ。

接続性・設置自由度・安心保証も充実

HDMI、DisplayPort、USBポートを搭載し、複数デバイスとの接続にも柔軟に対応する。さらに、3年間の製品保証が付属しており、購入後も安心して使える。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。