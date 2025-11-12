世界初うたうBlur Busters Approved 2.0認証！ ViewSonic「XG2431」が240Hz対応でAmazon登場
ビューソニック、世界初「Blur Busters Approved 2.0」認証ゲーミングモニター「XG2431」を発売 Amazonでも注文可能に
ビューソニックジャパンは、23.8インチのゲーミングモニター「XG2431」を販売中。価格は27,080円で、Amazon.co.jpで購入可能となっている。
世界初の「Blur Busters Approved 2.0」認証取得モデル
「XG2431」は、世界初をうたうBlur Busters Approved 2.0認証を取得した注目のゲーミングモニターだ。リフレッシュレートは240Hz、応答速度（MPRT）は1msを誇り、激しい動きが続くシーンでもストリーキングや残像、ゴーストを抑制。スムーズでシャープな映像体験を実現する。
AMD FreeSync Premium対応でティアリングを強力に抑制
さらに、AMD FreeSync Premiumテクノロジーを搭載。画面のティアリング（ズレ）やカクつきを効果的に抑え、滑らかなゲーム映像を再現する。プレイヤーは途切れのない自然な映像で、より深い没入感を得られるとしている。
フルHD IPSパネル＋HDR400で鮮やかな映像描写
ディスプレイは1920×1080（フルHD）解像度のIPSパネルを採用し、DisplayHDR 400に対応。明るくコントラストの高い映像を再現する。また、フリッカーフリー技術やブルーライトフィルターも搭載し、長時間プレイでも目への負担を軽減する設計だ。
接続性・設置自由度・安心保証も充実
HDMI、DisplayPort、USBポートを搭載し、複数デバイスとの接続にも柔軟に対応する。さらに、3年間の製品保証が付属しており、購入後も安心して使える。
