10点マルチタッチ対応「TD1655」がAmazonで販売中　USB-C対応の15.6インチモバイルモニター

15.6インチモバイルタッチモニター「TD1655」がAmazonで販売中

　ViewSonic製10点マルチタッチ対応の15.6インチモバイルモニター「TD1655」がAmazonで販売中だ。最新仕様のタッチ操作に対応したモデルで、価格は39,790円。

幅広いデバイスに対応したUSB-Cモバイルモニター

　TD1655は、ノートPCやタブレット、スマートフォンの画面拡張に活用できるUSB-C接続モバイルモニターだ。Windows、Android、ChromeOS、macOS、iOS、iPadOSといった多様なOSに対応しているほか、最大60WのUSB-C給電にも対応しており、モニター使用中にデバイスを充電できる点が特徴である。

10点マルチタッチ対応で直感操作、携帯性にも配慮

　ディスプレイは10点マルチタッチに対応しており、スワイプやピンチ操作などを直感的に行える。付属のタッチペンを使えば画面を汚さずメモ入力が可能だ。重量は約0.94kgと、持ち運びやすい設計になっている。

　表示性能としては、フルHD解像度のIPSパネルを採用し、広視野角で鮮明な映像を提供する。mini HDMIとUSB Type-Cの2系統を備え、ビジネス用途から動画視聴まで柔軟に活用できる。さらに、ブルーライトフィルター、内蔵スピーカーなど日常的な使いやすさを考慮した機能も搭載している。3年保証が付帯する点も、安心して選べる要素として評価されている。

