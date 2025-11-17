31.5型WQHD・IPS・HDR10対応のバランスモデル　ViewSonic「VX3276-2K-MHD-72」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

WQHD対応31.5インチ「VX3276-2K-MHD-72」が登場

　ビューソニックジャパンは、31.5インチ液晶モニター「VX3276-2K-MHD-72」をAmazonで販売中だ。価格は34,800円。

　本モデルはWQHD（2560×1440）の高解像度に対応し、SuperClear IPSパネルを採用。広い視野角と安定した色再現性を備えており、映像や作業画面をより正確に確認できる環境を整えている。また、Adaptive SyncテクノロジーとHDR10にも対応し、映像の滑らかさと表現力を高めている。

　31.5インチの大画面とWQHD解像度の組み合わせにより、フルHD比で1.7倍以上の広い表示領域を確保。複数ウィンドウを同時に展開する作業にも適しており、視認性の高さが作業効率の向上に寄与する。IPSパネルならではの178度広視野角により、どの角度から見ても色の変化が少なく、安定した画面表示が得られるとしている。

映像品質と接続性を支える技術

　映像面の強化もポイントの一つだ。Adaptive Syncがティアリングやスタッタリングを抑え、ゲームプレイ時の画面乱れを軽減。HDR10対応によって、明暗差を自然に表現し、映画鑑賞や写真編集など多様な用途に合わせてより豊かな映像を表示する。

　接続端子はDisplayPort、HDMI、mini DisplayPortの3種類を搭載し、PCやゲーム機、映像機器など幅広いデバイスと柔軟に組み合わせられる。デザイン面では、スリムなフレームレス仕様と三角形スタンドを採用。デスク上でも圧迫感が少なく、現代的な空間に馴染む外観となっている。

モダンなデザインと実用性の両立

　フレームレスデザインとスタイリッシュなスタンド構造により、モニター周りの印象をすっきりさせながら、作業やエンタメ用途に必要な機能性を確保している。外観と実用性のバランスを取りつつ、多様なシーンに対応するモニターとして活用しやすい構成となっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

