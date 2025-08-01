MSI Clawシリーズ購入で「リトルナイトメア3」が無料に　11月30日までの限定特典

　エムエスアイコンピュータージャパンは、11月30日までの期間中、MSIポータブルゲーミングPC「Claw A8 BZ2EM」、「Claw 8 AI+ A2VM」、「Claw 7 AI+ A2VM」の購入者に、PC版「LITTLE NIGHTMARES III」を無料で提供するキャンペーンを実施している。

　対象となる製品は、操作性とパフォーマンスを追求したポータブルゲーミングPCシリーズ「Claw」。これら製品は、最新技術を搭載し、持ち運びに優れているため、どこでも高品質なゲーミング体験を実現するとしている。

　応募方法は非常に簡単だ。キャンペーン期間中に対象製品を購入し、MSIメンバーセンターで登録と必要書類を提出することで参加できる。ゲームキーは、承認後にMSIメンバーセンターに登録されたメールアドレスに送られ、Steamでのアクティベートが必要となる。なお、ゲームコードの引き換えは購入日から14日後より可能で、コードが無くなり次第キャンペーンは終了となる。

　詳しい情報は、MSIのキャンペーン特設ページで確認できる。 

