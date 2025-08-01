40Gbps USB4×Wi-Fi 7×5G LAN｜MSI最新マザーボード「X870E GAMING PLUS WIFI」発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI、パソコン工房限定「X870E GAMING PLUS WIFI」を発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは11月14日、パソコン工房限定モデルとして新マザーボード「X870E GAMING PLUS WIFI」を11月21日より発売すると発表した。価格は41,980円となっている。

ハイエンドCPUを引き出す設計と堅牢な電源回路

　「X870E GAMING PLUS WIFI」は、ハイエンドCPUの性能を最大限に発揮させるための設計が施されている。14+2+1フェーズ・60A SPS対応の強化された電源回路と、大型ヒートシンクによる優れた放熱性能を備えており、クリエイターやゲーマー向けに最適化された構成が魅力だ。

USB4やWi-Fi 7など最新高速インターフェイスを搭載

　高速データ転送が可能なUSB4 Type-Cをはじめ、豊富な高速インターフェイスを揃えている点も特徴だ。5G LANとWi-Fi 7に対応しており、オンラインゲームや大容量データの送受信を安定して行えるネットワーク環境を提供する。

初心者にも優しい「EZ DIY」設計で組み立てが簡単に

　黒基調のスタイリッシュなデザインに加え、MSI独自の「EZ DIY」機能によってパーツの組み付けが簡単になっている。特に「EZ M.2 Clip II」と「EZ M.2 Shield Frozr II」は、ねじ不要でM.2 SSDの脱着が可能で、初めての自作でも扱いやすい点が大きなメリットだ。

最大40GbpsのUSB4やDP Altモード対応で拡張性も強化

　最大40Gbpsの高速転送を実現するUSB4により、データ処理や周辺機器の利用がさらにスムーズになる。DP Altモードによる映像出力にも対応しているため、ワークステーションやゲーム環境の拡張性が高まり、より快適なPC環境を構築できる。

