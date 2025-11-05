AI処理もゲームもこなすMSI「Katana-A15-AI」　Amazon限定で11月13日より展開

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のAI機能を搭載したゲーミングノートPC「Katana-A15-AI-B8VE-5398JP」を11月13日から順次発売する。価格は14万9800円で、販売はAmazon限定となる。

本モデルは、AMD Ryzen 7 8845HSプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを組み合わせ、AI処理や高負荷のゲームプレイ、動画編集をスムーズにこなす性能を備える。32GB DDR5メモリと1TB SSDも搭載し、快適な作業環境を実現している。

ディスプレイには15.6インチのフルHD・144Hzパネルを採用。動きの滑らかさと色再現性に優れた表示が可能だ。さらに、4ゾーンRGBバックライトキーボードやWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3など、最新仕様のインターフェースも充実している。

冷却には「Cooler Boost 5」を搭載し、6本のヒートパイプと2基のファンで効率良く熱を排出する設計だ。長時間のプレイ中でもパフォーマンスを安定させやすく、今後増えるAIアプリケーションや高グラフィック要求のゲームにも対応が期待される。