初めてのゲーミングPCに最適！ MSIの新デスクトップ「MAG Infinite E1 14NVL5-244JP」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI、新世代ゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-244JP」を発売
―― RTX 5060×Core i5-14400Fでコスパ重視の新定番マシン登場

　エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は11月6日より、最新ビデオカードを搭載したゲーミングデスクトップPC「MAG Infinite E1 14NVL5-244JP」を発売した。

　本機は、NVIDIA GeForce RTX 506032GBの大容量メモリを備え、初めてのゲーミングPCとしてもおすすめできる高性能・高コスパモデルだ。

高フレームレートを実現するGeForce RTX 5060搭載

　「MAG Infinite E1 14NVL5-244JP」は、最新のNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載。DLSS 4によるマルチフレーム生成に対応し、人気タイトルでも滑らかで迫力ある映像体験を楽しめる。

　さらに、インテル Core i5-14400Fプロセッサーとの組み合わせにより、ミドルクラスながらも優れたコストパフォーマンスを発揮する。高負荷なゲームプレイからストリーミングまで、幅広い用途に対応可能だ。

32GBメモリとMystic Lightで快適性と個性を両立

　本モデルは32GBメモリを標準搭載しており、最新ゲームタイトルのプレイや複数アプリケーションの同時起動時でもスムーズな操作を実現する。

　また、MSI Mystic Lightにも対応し、CPUクーラーやケース内部のライティングを自由にカスタマイズ可能。自分だけのゲーミング環境を演出できるのも魅力だ。

Wi-Fi 6E対応で安定したネットワーク環境を確保

　ネットワーク機能は有線LANWi-Fi 6Eの両方に対応。通信の安定性と柔軟性を両立し、設置場所を問わず快適なオンラインゲーム環境を提供する。

