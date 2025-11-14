肉塊再び！ココイチ新作「ホロ肉ドカンとデミグラス」は肉レべが選べる豪快仕様

カレーハウスCoCo壱番屋は11月14日、数量限定の新作「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」を全国約660店舗で発売します。

肉塊が再び！レベル4まで用意

ココイチの「肉塊プロジェクト」シリーズの新作が登場です。同チェーンでは、2023年4月に「肉塊プロジェクト」として、選べる肉塊レベルのカレーを発売したことを皮切りに“肉塊”をシリーズ化しました。

新作の「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」は、スプーンでほろりとほどける豚肩ロースの塊肉に、赤ワインが香るデミグラスソースを合わせています。カレーソースと重なることで、普段の味わいとは違う深みを感じられるという一皿です。

ブラックペッパーやガーリックなど8種のスパイスとハーブに岩塩を加えた特製スパイスも添え、食べ進めるほど風味が変わるように仕上げています。

肉塊の大きさを選べる「肉塊オーダー制」を採用し、LEVEL1からLEVEL4まで4段階のボリュームから選べます。



・ホロ肉ドカンとデミグラスカレー

肉塊LEVEL1 店内1690円／テイクアウト1744円

肉塊LEVEL2 店内2220円／テイクアウト2274円

肉塊LEVEL3 店内2750円／テイクアウト2804円

肉塊LEVEL4 店内3280円／テイクアウト3334円

過去の肉塊でどれが好き？「肉塊総選挙」実施

同日からは公式Xで「肉塊総選挙」が始まり、これまでの肉塊カレー4品と今回の新作の計5品から、再び食べたいメニューに投票できます。1位のカレーは2026年に再販される予定です。

投票した人の中から抽選で29人にお食事券3500円分が当たります。投票期間は11月14日～30日。

ホロッと肉塊×濃厚デミ

2023年に登場したシリーズ第1弾「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、第1弾では約2週間で完売店が相次ぐなど、人気の企画となっています。アスキーグルメでも度々とりあげてきました。

第5弾となる今回は、肉のボリュームとデミのコクがしっかり両立した、食欲の秋にぴったりの「肉塊」カレーが登場。サイズを細かく選べるので、食べる人の好みに合わせやすい点も魅力です。

こちらは数量限定で、なくなり次第終了となります。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。