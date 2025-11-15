うまそ!! 熱々の「海鮮あんかけおこげ」がバーミヤンに！海鮮フェア始まったよ

バーミヤンは冬の海鮮を主役にした「熱々海鮮展（カイセンフェア）」を11月13日より開始しました。

昨年47万食販売の「本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハン」が復活！

バーミヤン海鮮フェア

中華をメインとしたファミリーレストラン「バーミヤン」の冬のフェア。目玉は昨年47万食を売り上げた本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハンです。

▲本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハン 1044円

本ずわい蟹、ふんわりとした卵白入り塩あんかけ、強火でパラっと炒めたチャーハンを、仕上げの餡を席でかける演出とともに熱々で味わえます。

さらに、本ずわい蟹あんかけ土鍋チャーハンは、追加439円で蟹3倍にグレードアップも可能です。

目の前で仕上げる2種のおこげや

冬仕様の鮑麻辣湯など“熱々”ラインアップ！

そのほか鮑（あわび）や牡蠣の土鍋料理など、熱々感を存分に味わえるラインアップがそろいます。

▲海老チリ熱々おこげ 1099円

サクサクのおこげとぷりぷりの海老チリを組み合わせたメニュー。熱々のソースを目の前でかける演出も見どころで、変化していくおこげの食感も楽しめます。

▲海鮮あんかけおこげ 1099円

海鮮のうまみがつまった香ばしい餡と、揚げたてのサクサクおこげを組み合わせたメニューです。

餡が熱々の土鍋に触れると、「ジュージュー」という音と海鮮の香りが広がります。

▲柔らか鮑の麻辣湯 1429円

柔らかい食感の鮑を3個、豪快にのせた一品。10種類以上のスパイスを使用し、唐辛子の辛さと山椒の痺れが特徴の本格派です。

▲牡蠣の土鍋焼き（ホイル包み） 989円

オイスターベースの餡に揚げた牡蠣を合わせ、ホイルを開いた瞬間に広がる香りが魅力です。

▲濃厚ふかひれスープ（おこげ2枚付き） 879円

鶏白湯に自家製のネギ油が香る濃厚ふかひれスープも登場。鎮江香酢で味の深みを変化させながら楽しめるとしています。

リッチな食材がたくさん！特別な日に利用したい！

熱々の土鍋やおこげを中心にした寒い日ほど食欲を誘うラインアップが登場。アワビや蟹など季節感のあるリッチな素材にそそられます。

筆者注目は「海鮮あんかけおこげ」。おこげに目の前でソースや餡をかけるライブ感が楽しめ、冬の食事を少し贅沢にしたい時にぴったり。

本フェアの実施機関2026年2月18日まで。冬ならではの滋味深い海鮮を熱々のまま味わっては？

※価格は税込み表記です。