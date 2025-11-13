サクマ「いちごみるく」キャンディのアイスバーが登場！あの食感・味わいを再現

セブン‐イレブンは「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」（194円）を、全国の店舗にて11月11日より数量限定で発売中。

あの「いちごみるく」がアイスバーに！

ロングセラーキャンディ「いちごみるく」の食感・味わいを忠実に表現したアイスバーが登場。

セブン‐イレブンでは2024年11月、サクマ製菓のロングセラーキャンディ「いちごみるく」を一口サイズのアイスに仕立てた「サクマ製菓 いちごみるく ひとくちアイス」を販売し、オリジナル商品を彷彿とさせるパッケージと味わいにより大きな反響を集めた。

好評を受けて今回、発売55周年という記念すべきタイミングに合わせて「いちごみるく」をイメージしたアイス商品を今回新たに企画・開発したという。

「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」は、とろける練乳ソース入りのあまおう果汁配合のいちごみるくアイスを、カリカリとした食感のトッピングキャンディ「キャンディグリッター」と混ぜたチョココーチングで包み込んだアイスバー。

「お菓子食感」を忠実に表現するべく、サクマ製菓が開発し、本家いちごみるくをベースに加工したトッピングキャンディ「キャンディグリッター」をチョココーチングに混ぜ込んでいる。アイスの滑らかな舌触りとともにキャンディのカリカリとした歯ごたえも楽しめる、一本で二度おいしい仕立て。

見た目もかわいい♡

パッケージにはオリジナルのテイストを踏襲したデザインを採用。おいしさだけでなく、思わず「パケ買い」したり、SNSで共有したくなるような、見栄えにもこだわった商品だという。

味わいも、見た目も楽しめるのは嬉しい！あのキャンディがどう再現されているか気になる方はぜひ1本試してみては。

（※文中の価格はすべて税込）