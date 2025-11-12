ディースリー・パブリッシャーは11月12日、「PlayStation 5」5周年記念PSストアセールに、地球防衛軍シリーズナンバリング＆スピンオフ最新2タイトルを提供していると発表。

PlayStation 5（PS5）版はもちろん、PS5版に無料アップグレード可能なPlayStation 4（PS4）版もセール対象なので、まだPS5を持っていない人もご安心を。

■セール対象タイトル

●PS5／PS4『地球防衛軍6』

地球防衛軍シリーズナンバリング最新作。未知の侵略者を辛くも退けた人類と地球のその後を描き、シリーズ史上最大のボリュームを過去最高の絶望と興奮とともに贈る。

「PlayStation Partner Awards 2022 USER'S CHOICE AWARD」「日本ゲーム大賞2023 優秀賞」受賞作品。

通常価格：8980円 ⇒ セール価格：3951円（56％オフ）

製品ページ：https://store.playstation.com/concept/10002862

※PS4版はPS5版へ無料アップグレード可能（DLC含む）

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●PS5／PS4『デジボク地球防衛軍2（略）』

地球防衛軍シリーズスピンオフ最新作。再びバラバラになったボクセル世界の地球を救うTPSアクション。プレイアブルキャラクター100人以上、ミッション数100以上を収録。

4人一組で出撃するチームバトルが進化し、ファンならニヤリとできるシリーズのリスペクト小ネタが満載だ。

通常価格：6980円 ⇒ セール価格：2931円（58％オフ）

製品ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002

※PS4版はPS5版へ無料アップグレード可能（DLC含む）

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S