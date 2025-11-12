このページの本文へ

2026年3月発売予定

あの「ホワイトロリータ」が缶飲料に！ミルクのまろやかさいっぱい。甘そう～

2025年11月12日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

甘そ～

　ブルボンは「ホワイトロリータドリンク缶180」を2026年3月24日より発売します。容量180mlで価格はオープン。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで展開予定です。

あの「ホワイトロリータ」を飲料に！

　「ホワイトロリータ」は1965年の発売のブルボンのロングセラービスケット菓子で、今年発売60周年を迎えました。

　今回、このホワイトロリータを味わいをイメージした缶飲料が登場。

　ミルクのコクとさっくりした食感の組み合わせが人気の「ホワイトロリータ」の味わいをイメージ。ミルクのまろやかでやさしい甘さをベースに、クッキーの香ばしさを感じる風味が広がる仕立てだそうです。

　ひんやりとしたアイス専用ドリンクとして、クッキーのホワイトロリータを食べたときの“あの味”をそのまま味わえるといいます。

1965年発売のロングセラー商品「ホワイトロリータ」。特徴的なストライプ模様は独自の成型工程によって生まれています

「ルマンドココアドリンク」もリニューアル発売

　同日には、今年3月発売の「ルマンドココアドリンク」もリニューアルされます。同じく容量180mlで価格はオープン。

　配合を見直し、気温が高い時期でもすっきり飲めるように仕上げたほか、“ルマンド感”をより強く感じられる味わいにブラッシュアップしたそう。

60年のロングセラーが“飲むお菓子”に

　ミルクの甘みと香ばしい余韻が一体になったこの新ドリンク。長年のファンにとっては懐かしく、初めての人には新鮮な味わいとして受け止められそうです。

　お菓子の“やさしい時間”を、今度は缶ドリンクで味わってみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。

