あの「ホワイトロリータ」が缶飲料に！ミルクのまろやかさいっぱい。甘そう～

ブルボンは「ホワイトロリータドリンク缶180」を2026年3月24日より発売します。容量180mlで価格はオープン。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで展開予定です。

あの「ホワイトロリータ」を飲料に！

「ホワイトロリータ」は1965年の発売のブルボンのロングセラービスケット菓子で、今年発売60周年を迎えました。



今回、このホワイトロリータを味わいをイメージした缶飲料が登場。

ミルクのコクとさっくりした食感の組み合わせが人気の「ホワイトロリータ」の味わいをイメージ。ミルクのまろやかでやさしい甘さをベースに、クッキーの香ばしさを感じる風味が広がる仕立てだそうです。

ひんやりとしたアイス専用ドリンクとして、クッキーのホワイトロリータを食べたときの“あの味”をそのまま味わえるといいます。

「ルマンドココアドリンク」もリニューアル発売

同日には、今年3月発売の「ルマンドココアドリンク」もリニューアルされます。同じく容量180mlで価格はオープン。

配合を見直し、気温が高い時期でもすっきり飲めるように仕上げたほか、“ルマンド感”をより強く感じられる味わいにブラッシュアップしたそう。

60年のロングセラーが“飲むお菓子”に

ミルクの甘みと香ばしい余韻が一体になったこの新ドリンク。長年のファンにとっては懐かしく、初めての人には新鮮な味わいとして受け止められそうです。

お菓子の“やさしい時間”を、今度は缶ドリンクで味わってみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。