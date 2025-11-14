冬のご褒美きた！猿田彦珈琲「メリーキャラメルラテ」「抹茶ノエルフラッペ」

猿田彦珈琲は「メリーキャラメルラテ」「抹茶ノエルフラッペ」を11月18日より発売する。

冬季限定！猿田彦珈琲のホリデードリンク

スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」から、冬限定のホリデードリンク2種が登場。

▲メリーキャラメルラテ（店内飲食：680円、持ち帰り：668円）

フルーティーで豊かなフレーバーのコーヒーに、生キャラメルを合わせたキャラメルラテがベース。



ホイップともみの木シロップを使用した自家製ソースで仕上げ、最後にきらめきをまとわせた、クリスマス気分を盛り上げる一杯。深みのある甘みと軽やかな後味が心地よく続く、特別なドリンクに仕上がっている。（※一部原材料に洋酒が含まれる）

▲抹茶ノエルフラッペ（店内飲食：780円、持ち帰り：765円）

上質な抹茶とホワイトチョコレートを合わせたなめらかなフローズンに、トロリとしたプリンにスパイスビスケットをプラス。



ホワイトチョコレートのミルキーな甘さに、抹茶の香りと心地よい苦みが調和し、ビスケットのサクサク食感とスパイスがアクセントを添える一杯。もみの木を模ったチョコレートをトッピングし、見た目にもクリスマス気分を楽しめるよう仕上がっている。

期間限定でクリスマス限定カップに！

11月18日より、ホリデーシーズン限定ドリンク「クリスマスブレンド」、「メリーキャラメルラテ」を、特別デザインの数量限定クリスマスカップで提供する。



さらに、12月1日からは、TallサイズのICEDドリンクを除く、Short・Tallサイズすべてのドリンクがクリスマスカップに切り替わる。

クリスマス気分、爆上げ！

見た目にも冬らしく、クリスマスの雰囲気が楽しめそうなドリンクたち。絶対写真撮りたい〜！

さらに今だけのクリスマスカップもかわいすぎる〜！季節限定の華やかなデザインで、ホリデー気分がより一層盛り上がりそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）