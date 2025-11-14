冬のご褒美きた！猿田彦珈琲「メリーキャラメルラテ」「抹茶ノエルフラッペ」

猿田彦珈琲は「メリーキャラメルラテ」「抹茶ノエルフラッペ」を11月18日より発売する。
冬季限定！猿田彦珈琲のホリデードリンク
スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」から、冬限定のホリデードリンク2種が登場。
▲メリーキャラメルラテ（店内飲食：680円、持ち帰り：668円）
フルーティーで豊かなフレーバーのコーヒーに、生キャラメルを合わせたキャラメルラテがベース。
ホイップともみの木シロップを使用した自家製ソースで仕上げ、最後にきらめきをまとわせた、クリスマス気分を盛り上げる一杯。深みのある甘みと軽やかな後味が心地よく続く、特別なドリンクに仕上がっている。（※一部原材料に洋酒が含まれる）
▲抹茶ノエルフラッペ（店内飲食：780円、持ち帰り：765円）
上質な抹茶とホワイトチョコレートを合わせたなめらかなフローズンに、トロリとしたプリンにスパイスビスケットをプラス。
ホワイトチョコレートのミルキーな甘さに、抹茶の香りと心地よい苦みが調和し、ビスケットのサクサク食感とスパイスがアクセントを添える一杯。もみの木を模ったチョコレートをトッピングし、見た目にもクリスマス気分を楽しめるよう仕上がっている。
期間限定でクリスマス限定カップに！
11月18日より、ホリデーシーズン限定ドリンク「クリスマスブレンド」、「メリーキャラメルラテ」を、特別デザインの数量限定クリスマスカップで提供する。
さらに、12月1日からは、TallサイズのICEDドリンクを除く、Short・Tallサイズすべてのドリンクがクリスマスカップに切り替わる。
クリスマス気分、爆上げ！
見た目にも冬らしく、クリスマスの雰囲気が楽しめそうなドリンクたち。絶対写真撮りたい〜！
さらに今だけのクリスマスカップもかわいすぎる〜！季節限定の華やかなデザインで、ホリデー気分がより一層盛り上がりそうだ。
（※文中の価格はすべて税込）