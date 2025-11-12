“まぐろ”も食べ放題！焼肉タベホ＋炙り焼き海鮮、期間限定フェアがスタート

じゅうじゅうカルビは11月13日より、全国の店舗で「海鮮フェア」を開催します。まぐろやカニ、イカなど、焼肉屋では珍しい海の幸を網の上で焼いて味わう期間限定フェア。

焼肉屋で“まぐろ”を焼いちゃう!?

「じゅうじゅうカルビ」はバイキング形式の焼肉食べ放題コースを提供するお店。今回の「海鮮フェア」では、既存のコースの食べ放題の内容に海鮮メニューが加わります。



じゅうじゅうカルビの各コースが焼肉も海鮮もデザートも満喫できるラインアップとなります（フェアメニューは各コースで注文できる内容が異なります。



なお、フェアメニューはいずれも単品での注文も可能です。



<フェアで追加される食べ放題メニュー例>

※コースにより異なる

▲炙り焼きまぐろ （単品注文の場合440円）

香ばしく焼き上げたまぐろを、特製旨ダレまたは特製赤ダレで味わう一品。焼肉スタイルでまぐろを楽しむ、新しい発見がありそうなメニューです。

▲まぐろユッケ （単品注文の場合440円）

ピリ辛のタレで和えたまぐろに卵黄をのせた贅沢ユッケ。とろけるような食感と濃厚なコクを特徴としています。

▲まぐろユッケ丼 （単品注文の場合550円）

ごはんにユッケと卵黄をのせた贅沢な丼。韓国海苔が香ばしく、まぐろの旨みを引き立てるとしています。

▲石焼かねふく明太子＆だし巻き玉子ビビンバ （単品注文の場合550円）

▲かねふく明太子クリームパスタ （単品注文の場合440円）

▲かねふく明太子＆韓国海苔のりおにぎり （単品注文の場合330円）

▲“国産”紅ずわいがに入りカニクリームコロッケ （単品注文の場合330円）

▲ホタテのレモンバター醤油焼き （単品注文の場合330円）

▲あさりたっぷりチゲラーメン （単品注文の場合550円）



フェア期間は2026年3月11日まで。

ロッテとコラボしたスイーツも登場！

さらに同日より、ロッテとのコラボデザートも食べ放題メニューに加わります。



バニラアイスに「コアラのマーチ」をトッピングしたかわいらしいスイーツや、香ばしいマシュマロをトッポと一緒に味わう、とろける甘さのデザートをラインアップ。

▲コアラのマーチdeバニラアイス （単品注文の場合220円）

▲トッポで？！焼きマシュマロ （単品注文の場合165円）

▲プレミアムガーナショコラアイス （単品注文の場合330円）

▲ミニ雪見だいふく （単品注文の場合330円）

まぐろにカニ、イカまで勢ぞろい！

今回のフェアでは肉と魚、甘味まで一度に楽しめる充実の内容となっています。特に、「炙り焼きまぐろ」は、焼肉屋ならではのまぐろを焼いて楽しむ焼肉スタイルで、いつもと一味違うまぐろの魅力を発見できそう。



「炙り焼きまぐろ」は、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコースで食べ放題できます！ぜひ、チェックを！





※価格は税込み表記です。