“まぐろ”も食べ放題！焼肉タベホ＋炙り焼き海鮮、期間限定フェアがスタート

じゅうじゅうカルビは11月13日より、全国の店舗で「海鮮フェア」を開催します。まぐろやカニ、イカなど、焼肉屋では珍しい海の幸を網の上で焼いて味わう期間限定フェア。
焼肉屋で“まぐろ”を焼いちゃう!?
「じゅうじゅうカルビ」はバイキング形式の焼肉食べ放題コースを提供するお店。今回の「海鮮フェア」では、既存のコースの食べ放題の内容に海鮮メニューが加わります。
じゅうじゅうカルビの各コースが焼肉も海鮮もデザートも満喫できるラインアップとなります（フェアメニューは各コースで注文できる内容が異なります。
なお、フェアメニューはいずれも単品での注文も可能です。
<フェアで追加される食べ放題メニュー例>
※コースにより異なる
▲炙り焼きまぐろ （単品注文の場合440円）
香ばしく焼き上げたまぐろを、特製旨ダレまたは特製赤ダレで味わう一品。焼肉スタイルでまぐろを楽しむ、新しい発見がありそうなメニューです。
▲まぐろユッケ （単品注文の場合440円）
ピリ辛のタレで和えたまぐろに卵黄をのせた贅沢ユッケ。とろけるような食感と濃厚なコクを特徴としています。
▲まぐろユッケ丼 （単品注文の場合550円）
ごはんにユッケと卵黄をのせた贅沢な丼。韓国海苔が香ばしく、まぐろの旨みを引き立てるとしています。
▲石焼かねふく明太子＆だし巻き玉子ビビンバ （単品注文の場合550円）
▲かねふく明太子クリームパスタ （単品注文の場合440円）
▲かねふく明太子＆韓国海苔のりおにぎり （単品注文の場合330円）
▲“国産”紅ずわいがに入りカニクリームコロッケ （単品注文の場合330円）
▲ホタテのレモンバター醤油焼き （単品注文の場合330円）
▲あさりたっぷりチゲラーメン （単品注文の場合550円）
フェア期間は2026年3月11日まで。
ロッテとコラボしたスイーツも登場！
さらに同日より、ロッテとのコラボデザートも食べ放題メニューに加わります。
バニラアイスに「コアラのマーチ」をトッピングしたかわいらしいスイーツや、香ばしいマシュマロをトッポと一緒に味わう、とろける甘さのデザートをラインアップ。
▲コアラのマーチdeバニラアイス （単品注文の場合220円）
▲トッポで？！焼きマシュマロ （単品注文の場合165円）
▲プレミアムガーナショコラアイス （単品注文の場合330円）
▲ミニ雪見だいふく （単品注文の場合330円）
まぐろにカニ、イカまで勢ぞろい！
今回のフェアでは肉と魚、甘味まで一度に楽しめる充実の内容となっています。特に、「炙り焼きまぐろ」は、焼肉屋ならではのまぐろを焼いて楽しむ焼肉スタイルで、いつもと一味違うまぐろの魅力を発見できそう。
「炙り焼きまぐろ」は、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコースで食べ放題できます！ぜひ、チェックを！
※価格は税込み表記です。