このページの本文へ

じゅうじゅうカルビで11月13日～

“まぐろ”も食べ放題！焼肉タベホ＋炙り焼き海鮮、期間限定フェアがスタート

2025年11月12日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　じゅうじゅうカルビは11月13日より、全国の店舗で「海鮮フェア」を開催します。まぐろやカニ、イカなど、焼肉屋では珍しい海の幸を網の上で焼いて味わう期間限定フェア。

焼肉屋で“まぐろ”を焼いちゃう!?

　「じゅうじゅうカルビ」はバイキング形式の焼肉食べ放題コースを提供するお店。今回の「海鮮フェア」では、既存のコースの食べ放題の内容に海鮮メニューが加わります。

　じゅうじゅうカルビの各コースが焼肉も海鮮もデザートも満喫できるラインアップとなります（フェアメニューは各コースで注文できる内容が異なります。

　なお、フェアメニューはいずれも単品での注文も可能です。

<フェアで追加される食べ放題メニュー例>
※コースにより異なる

▲炙り焼きまぐろ　（単品注文の場合440円）

　香ばしく焼き上げたまぐろを、特製旨ダレまたは特製赤ダレで味わう一品。焼肉スタイルでまぐろを楽しむ、新しい発見がありそうなメニューです。

▲まぐろユッケ　（単品注文の場合440円）

　ピリ辛のタレで和えたまぐろに卵黄をのせた贅沢ユッケ。とろけるような食感と濃厚なコクを特徴としています。

▲まぐろユッケ丼　（単品注文の場合550円）

　ごはんにユッケと卵黄をのせた贅沢な丼。韓国海苔が香ばしく、まぐろの旨みを引き立てるとしています。

▲石焼かねふく明太子＆だし巻き玉子ビビンバ　（単品注文の場合550円）

▲かねふく明太子クリームパスタ　（単品注文の場合440円）

▲かねふく明太子＆韓国海苔のりおにぎり　（単品注文の場合330円）

▲“国産”紅ずわいがに入りカニクリームコロッケ　（単品注文の場合330円）

▲ホタテのレモンバター醤油焼き　（単品注文の場合330円）

▲あさりたっぷりチゲラーメン　（単品注文の場合550円）

　フェア期間は2026年3月11日まで。

ロッテとコラボしたスイーツも登場！

　さらに同日より、ロッテとのコラボデザートも食べ放題メニューに加わります。

　バニラアイスに「コアラのマーチ」をトッピングしたかわいらしいスイーツや、香ばしいマシュマロをトッポと一緒に味わう、とろける甘さのデザートをラインアップ。

▲コアラのマーチdeバニラアイス　（単品注文の場合220円）

▲トッポで？！焼きマシュマロ　（単品注文の場合165円）

▲プレミアムガーナショコラアイス　（単品注文の場合330円）

▲ミニ雪見だいふく　（単品注文の場合330円）

まぐろにカニ、イカまで勢ぞろい！

　今回のフェアでは肉と魚、甘味まで一度に楽しめる充実の内容となっています。特に、「炙り焼きまぐろ」は、焼肉屋ならではのまぐろを焼いて楽しむ焼肉スタイルで、いつもと一味違うまぐろの魅力を発見できそう。

　「炙り焼きまぐろ」は、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース、学割スペシャルコースで食べ放題できます！ぜひ、チェックを！

 

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧