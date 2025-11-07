任天堂は11月7日、マリオをテーマにした小さなお子さま向けの商品シリーズ「マイマリオ（MY MARIO）」について、11月18日よりヨッシーのアイテムを新発売すると発表した。

まずはヨッシーのかおを自由にさわって遊ぶアプリ「かおヨッシー」が登場。ヨッシーの舌をのばすとアイテムを食べたり、タマゴから色ちがいのヨッシーが登場したり。いろいろな表情を見せる、ふしぎなヨッシーと遊べるという。

※『かおヨッシー』はタブレット・スマートフォン向けアプリ/ Nintendo Switchダウンロードソフト。それぞれApp Store、Google Play、ニンテンドーeショップにて、11月18日より無料で順次配信予定。

呼びかけるとパタパタと手を振り、左右に身体をゆらしながらおしゃべりしたり、歌ったりしてくれる、ヨッシーのおもちゃ「パタゆらヨッシー」がジョイパレットより販売。

13種類のおしゃべりと、「ヨッシーストーリー」「ヨッシーのうた」の2曲を収録。足裏の音符型の刺繍を押して、「おしゃべりモード」と「メロディモード」の2つを切り替えられる。

ハピネットからは、やわらかな色合いのヨッシーのぬいぐるみやドゥドゥ、ラトルが登場。どれも手洗い可で、清潔に保てるのもポイントだ。

「つみきマリオ スペシャルセット」に入っている、ヨッシー、ピーチ、ルイージの各つみきとアイテムやブロックのつみきが、それぞれセットに。いずれもamiiboとしても使用可能。

最後に11月20日には、小学館より「マイマリオのえほん」の最新刊「ぺろぺろヨッシー」が発売。舌をぺろーんとのばしたり、フルーツをもぐもぐ食べたり。しかけを動かしながら、ヨッシーのお話を楽しもう。

© Nintendo

App Store は、Apple Inc.の商標です。Google Play は Google LLC の商標です。