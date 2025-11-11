LUMIXを買うと最高17万円戻ってくる!!「LUMIX年末年始キャッシュバックキャンペーン」発表





パナソニックは11月14日から、「LUMIX年末年始キャッシュバックキャンペーン」を実施する。カメラ2台とレンズ6本まで応募できるので、最高で17万円のキャッシュバックが受けられる。

キャンペーン概要

■購入期間

2025年11月14日～2026年1月12日



■応募締切

2026年2月1日（日）消印有効

■キャッシュバック金額／対象商品



＜Gシリーズ＞

☆2万円

DC-G9M2L、H-X1025、H-2550、H-ES50200

☆1万5000円

DC-G9M2、H-RSA100400

☆1万円

H-ES12035、H-ES35100、H-E08018

＜Sシリーズ＞

☆2万円

DC-S5M2XK、DC-S5M2XW、DC-S5M2W、DC-S5M2H、DC-S9H、S-E2470、S-E70200

☆1万5000円

DC-S5M2X、DC-S5M2K、DC-S5M2、DC-S9N、DC-S9W

☆1万円

DC-S9、S-1635、S-R28200、S-R70300、S-E100、S-E2460、S-S18、S-S24

☆5000円

S-R1428、S-R1840、S-S35、S-S85、S-R26



※DC-S9K、DC-S9N-N（チタンゴールド）は対象外

■応募について

応募は一人1回のみ。応募は、対象のボディまたはレンズキットは各シリーズにつき1台のみ、対象の交換レンズは各シリーズにつき最大3本まで（同一品番は1本のみ）となる。

詳細は下記キャンペーンサイトで。