「ミニストップがデカストップに！？」

ミニストップ“50％増量”フェア開催中！ ポテトなど1.5倍、お値段はそのまま

2025年11月07日 11時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ミニストップは11月4日から順次、「ミニストップがデカストップに！？」をテーマに増量フェアを実施しています。

　対象商品は全20品。Xフライドポテト1．5倍、対象のおにぎり、唐揚弁当、納豆巻、海鮮丼、焼きそば、コールスローなどが50％増量、対象の菓子パン、ダブルクリームシューが30％増。

　その他にも、ウインナーを2本入れたホットドッグ（ダブルウインナー）、対象のサンドイッチ1層増など、お値段そのままで増量して提供します。

・Xフライドポテト　321円（1.5倍増量）

・ホットドッグ（ダブルウインナー）　214円（ウインナー2本）
　※ホットドッグ（ダブルウインナー）Xポテトセット　486円

・ソース焼そば（マヨネーズ付）　400円（麺・マヨネーズ50％増量）

■増量フェア　対象商品（一部）
11月4日～10日
・手巻おにぎり　辛子明太子　192円（中具50％増量）
・手巻おにぎり　紅鮭　192円（中具50％増量）
・手巻おにぎり　炙りたらこ（大麦入り）　192円（中具50％増量）
・手巻寿司　納豆巻　171円（中具50％増量）
・味わい海鮮丼　646円（総重量50％増量）

11月4日～24日
・ソース焼そば（マヨネーズ付）　400円（麺・マヨネーズ50％増量）
・3種のミックスサンド　322円（ツナサンド1層増量）
・香ばしい照焼きチキンとたまごサンド　387円（チキンサラダサンド1層増量）
・ツナたまごサンド　279円（たまごサンド1層増量）

11月7日～13日
・Xフライドポテト　321円（1.5倍増量）

11月11日～24日
・唐揚弁当　645円（総重量50％増量）

11月14日～20日
・ホットドッグ（ダブルウインナー）　214円（ウインナー2本）
・ホットドッグ（ダブルウインナー）Xポテトセット　486円（ウインナー2本）

「ミニストップがデカストップに！？」
人気メニューが50％増でうれしい

　価格を据え置いたまま内容量をアップすることで「ちょっとおトク」を感じられるラインアップがそろっています。

　いつものおにぎりやサンドが“ちょっと得した気分”で味わえるのはうれしいですね。Xフライドポテトの1.5倍増量は特に要チェックです。

※価格は税込み表記です。

