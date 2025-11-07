ミニストップ“50％増量”フェア開催中！ ポテトなど1.5倍、お値段はそのまま

ミニストップは11月4日から順次、「ミニストップがデカストップに！？」をテーマに増量フェアを実施しています。
対象商品は全20品。Xフライドポテト1．5倍、対象のおにぎり、唐揚弁当、納豆巻、海鮮丼、焼きそば、コールスローなどが50％増量、対象の菓子パン、ダブルクリームシューが30％増。
その他にも、ウインナーを2本入れたホットドッグ（ダブルウインナー）、対象のサンドイッチ1層増など、お値段そのままで増量して提供します。
・Xフライドポテト 321円（1.5倍増量）
・ホットドッグ（ダブルウインナー） 214円（ウインナー2本）
※ホットドッグ（ダブルウインナー）Xポテトセット 486円
・ソース焼そば（マヨネーズ付） 400円（麺・マヨネーズ50％増量）
■増量フェア 対象商品（一部）
11月4日～10日
・手巻おにぎり 辛子明太子 192円（中具50％増量）
・手巻おにぎり 紅鮭 192円（中具50％増量）
・手巻おにぎり 炙りたらこ（大麦入り） 192円（中具50％増量）
・手巻寿司 納豆巻 171円（中具50％増量）
・味わい海鮮丼 646円（総重量50％増量）
11月4日～24日
・ソース焼そば（マヨネーズ付） 400円（麺・マヨネーズ50％増量）
・3種のミックスサンド 322円（ツナサンド1層増量）
・香ばしい照焼きチキンとたまごサンド 387円（チキンサラダサンド1層増量）
・ツナたまごサンド 279円（たまごサンド1層増量）
11月7日～13日
・Xフライドポテト 321円（1.5倍増量）
11月11日～24日
・唐揚弁当 645円（総重量50％増量）
11月14日～20日
・ホットドッグ（ダブルウインナー） 214円（ウインナー2本）
・ホットドッグ（ダブルウインナー）Xポテトセット 486円（ウインナー2本）
「ミニストップがデカストップに！？」
人気メニューが50％増でうれしい
価格を据え置いたまま内容量をアップすることで「ちょっとおトク」を感じられるラインアップがそろっています。
いつものおにぎりやサンドが“ちょっと得した気分”で味わえるのはうれしいですね。Xフライドポテトの1.5倍増量は特に要チェックです。
※価格は税込み表記です。