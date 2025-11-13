【本日16時まで】栄養プレミアムミルク「忙しい朝plusプレミル」をサンプリング無料配布中

年末が近づいてきて何かとバタバタしている私。「朝ごはんは食べる派」ですが、シリアルや納豆ごはんなど一品料理（料理？）になりがちです。栄養が偏っちゃうし、パワーも出なくなっちゃうし、いいことない！

そんな朝におすすめの「忙しい朝plusプレミル」は、カルシウムやたんぱく質など、必要な栄養素が凝縮されているドリンク。11月20日（木）にサンプリングイベントを開催中です！ ランチタイムにちょっと抜け出してもらっちゃいましょう。

明日の朝ごはんが決定！

11月20日（木）16:00まで、東京交通会館サンプリングエリアで「忙しい朝plusプレミル」お試しサンプリングイベントを実施しています。

「プレミル」シリーズは、手軽に毎日の健康のための栄養がとれるドリンク。低脂肪タイプなのにコクがある味わいが楽しめます。

青パッケージはたんぱく質と一緒に牛乳の2倍のカルシウムがとれる万能派。赤パッケージは「ビヒダス ヨーグルト」シリーズに使用している『ビフィズス菌BB536』が入っていて腸活にも良さそうです。

「忙しい朝plusプレミル」お試しサンプリングイベント

日時：2025年11月20日（木）

時間：8:30〜16:00まで※ただし配布予定数に達し次第終了となります。

会場：東京交通会館 サンプリングエリア（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）

内容：プレミル200ml（常温保存可能品)サンプリング・キッチンカーにて「シリアル + プレミル」セット提供

※悪天候や自然災害などにより中止になる場合がございます。その場合は当社公式SNSにてご案内いたします。