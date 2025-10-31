ハロウィンにおすすめの「バイオハザード」シリーズなどがお買い得！

カプコンは10月30日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM AUTUMN SALE」について、Steam Store／ニンテンドーeショップ／App Storeにセールラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間は、ストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

ハロウィンにプレイするなら、サバイバルホラーゲームの草分けとして今なお人気の衰えない「バイオハザード」シリーズがおすすめ。近年作の『バイオハザード RE:4』『バイオハザード ヴィレッジ』『バイオハザード RE:2』『バイオハザード RE:3』『バイオハザード7 レジデントイービル』をはじめ、『バイオハザード HDリマスター』『バイオハザード5』『バイオハザード6』など歴代名作の数々が、各デジタルストアでセール中だ。

ほかにもSteam Storeでは、『ストリートファイター6』『モンスターハンターワイルズ』『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』『デッドライジング デラックスリマスター』などのゲーム本編や追加コンテンツ、ストア限定バンドルがお買い得になっている。

ニンテンドーeショップでは、「モンスターハンターストーリーズ」「囚われのパルマ」シリーズなどがお求めやすい価格で販売中。名作揃いのラインアップとなっているので、現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページをチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM AUTUMN SALE

特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

●App Store

iOS／Mac - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【68％オフ!!】：2500円

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1990円 ※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

●App Store

iOS / Mac - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：990円

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

●App Store

iOS／Mac - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：990円

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【50％オフ!!】：1495円

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

●App Store

iOS／Mac - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

『バイオハザード7 レジデントイービル』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【60％オフ!!】：796円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【62％オフ!!】：1490円

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

●App Store

iOS／Mac - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【59％オフ!!】：800円

『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

『バイオハザード4』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

『バイオハザード5』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

『バイオハザード6』（ゲーム本編）

●Steam Store

Steam - 2025年11月12日2時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

●ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年11月13日23時59分まで

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

■Steam Store

2025年11月12日2時59分まで

【CAPCOM HALLOWEEN DEALS】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/halloween

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円）

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【30％オフ!!】：6293円

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【73％オフ!!】：1597円

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION』（バンドル）

バンドル価格：4699円

収録内容：

『バイオハザード0 HDリマスター』

『バイオハザード HDリマスター』

『バイオハザード5』

『バイオハザード6』

『バイオハザード7 レジデント イービル』

- 追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む

『バイオハザード ヴィレッジ』

- 追加DLC『Winters' Expansion』含む

※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）

バンドル価格：4925円

収録内容：

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『DEAD RISING FRANCHISE PACK』（バンドル）

バンドル価格：4179円 収録内容： 『デッドライジング デラックスリマスター』

『デッドライジング 2』

『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』

『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』

『デッドライジング 4』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

■ニンテンドーeショップ

2025年11月13日23時59分まで

【CAPCOM HALLOWEEN SALE】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_5

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Nintendo Switch『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【34％オフ!!】：1973円

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

■ニンテンドーeショップ

2025年11月5日23時59分まで

【囚われのパルマ HALLOWEEN SALE】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_4

Nintendo Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【51％オフ!!】：1990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。