2台のPCをボタン1つで切替！ サンワサプライ、KVM切替器「SW-KVM2DPUUS」

サンワサプライ、DisplayPort対応のKVM切替器「SW-KVM2DPUUS」を発売

サンワサプライは、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンでスムーズに切り替えて使用できるKVM切替器「SW-KVM2DPUUS」を発売した。価格は17,600円。

この新モデルは、最大4K/60Hzの高解像度出力に対応しており、ボタンひとつで瞬時にPCを切り替えられる点が特徴だ。映像・操作の両面で快適なマルチPC環境を実現する。

ケーブル差し替え不要、作業スペースもすっきり

「SW-KVM2DPUUS」は、2台のパソコンを使い分けるユーザーに最適なDisplayPort対応KVMスイッチ。1組のディスプレイとUSBデバイスを共有できるため、デスク周りのケーブルを抜き差しする手間がなく、作業スペースを効率的に活用できる。

ホットキーでの切り替えには非対応だが、本体前面のボタンでワンタッチ操作が可能。シンプルな構造ながら、直感的な操作性を実現している。

4K/60Hzの高精細映像にも対応

DisplayPort接続による4K（3840×2160）/60Hzおよび4K（4096×2160）/60Hz出力に対応。映像編集やデザイン、エンジニアリング用途など、高精細な表示を求める環境でも美しい映像を再現できる。

また、ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用を開始できる。セットアップの手軽さも魅力のひとつだ。

特殊ドライバ不要の周辺機器にも対応

本製品にはキーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載していない。このため、独自ドライバを必要とする多機能マウスやゲーミングキーボードなどにも対応できる柔軟性を持つ。

USB給電でACアダプタ不要、Windows/Mac両対応

電源はパソコンのUSBポートから給電できるため、ACアダプタが不要。必要に応じてUSB-ACアダプタからの給電も可能だが、基本的には電源まわりをすっきり保てる。

さらに、WindowsとMacの両OSに対応しているため、幅広いユーザー層に対応できる点も魅力だ。