「チュクミ」が牛角で食べられる！人気の“韓国屋台”グルメが食べ放題に

牛角は11月6日、冬季限定の「韓国フェア～冬の韓国屋台祭～」を全国の店舗で開催します。

寒い季節にぴったりの“旨辛”と“チーズ”をテーマに、「牛角流サムギョプサル」「コロコロ牛ホルモン」など人気の韓国屋台グルメが登場します。

フェア期間中は、「牛角コース」「牛タン・上焼肉コース」「黒毛和牛コース」で、これら韓国メニューも食べ放題で利用できます。

サムギョプサルもチュクミも！

旨辛チーズの韓国屋台メニューが大集合！

・牛角流サムギョプサル 各693円

香ばしく焼いた豚カルビを「旨辛ダレ」「塩胡椒」から選び、3種のソース「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」で味わう一皿です。包み方次第で味が変化し、自分好みの“最強セット”を見つけられます。

・コロコロ牛ホルモン（マルチョウ） 638円

噛むたびに脂が弾けるマルチョウを、七輪の上で香ばしく焼いた“ごちそうホルモン”。

・イイダコの七輪焼き 638円

イイダコ（チュクミ）が七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感が魅力。プリッとした食感と特製ダレの旨みがクセになる味わいとのことです。

・イイダコと豚肉の旨辛炒め 473円

本格的な辛さが際立つ、イイダコと豚肉の組み合わせが相性抜群というメニュー。弾力とコクのある味わいが濃厚に広がります。

旨辛×チーズのおつまみや

トレンドのデザートも！

その他、熱々のとろ～りチーズが絡む「チーズ旨辛チキン」や「カルボナーラトッポギ」、ピリッと広がる辛さが後を引く「ピリ辛マンドゥ」も勢揃いします。

食後のデザート向けには、七輪で炙ったアツアツのチョコチュロスに、ひんやりバニラをのせた「チョコチュロスクッキーバニラ」も登場します。

▲チーズ旨辛チキン 528円

▲カルボナーラトッポギ 473円

▲ピリ辛マンドゥ 418円

▲チョコチュロスクッキーバニラ 418円

七輪の上で“渡韓気分”！

屋台の香りと七輪の熱気が漂う“渡韓気分”を味わえる牛角の冬フェア。旨辛×チーズの組み合わせは、寒い季節にぴったりです。

食後は、七輪で炙る「チョコチュロスクッキーバニラ」で〆れば、最後まで“渡韓気分”を味わえそう！

※価格は税込み表記です。

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では実施しません。