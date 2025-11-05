重量約3倍、コーンポタージュ味の「大きなパイの実」爆誕

ロッテは「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」を11月11日よりロッテオンラインショップ限定で発売する。

約3倍の重量、128層のパイで作られた

「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」

パイの実から初の"食事系フレーバー”がオンライン限定で登場。従来の“甘いチョコ菓子”としてのパイの実とはまったく違う、新しい方向性を目指したという。

「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」は、通常のパイの実の約3倍の重量と約2倍の128層のパイ生地を重ねた、1個でも満足感のある“甘じょっぱい軽食”向け商品。



北海道産スイートコーンのパウダーを使用し、パイ生地にコーンポタージュ風味のチョコレートをとじこめることで、コク深い味わいに仕上げたいう。

食事ほど重くなく、おやつほど軽くない、「ちょうどいい満足感」を求めるときにぴったりの新感覚のパイの実なんだとか。

購入はオンラインショップから

「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット（6個入り）」をオンラインショップで用意。また、本商品とあわせて、通常の「パイの実」や「深みショコラ」「メープルバターサンド」フレーバーも入った6個×2の食べ比べセットも揃う。

①おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット：6個（907円）※3箱購入で送料無料

URL：https://lotte-shop.jp/contents1/cornbpainomi.html

②パイの実食べ比べセット（2980円）

【内容】おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット：6個×2箱、パイの実：2箱、チョコを味わうパイの実＜深みショコラ＞：1箱、パイの実＜メープルバターサンド＞：1箱

URL：https://lotte-shop.jp/contents1/cornbpainomi.html

「小腹を満たす“軽食菓子”をつくりたい」という思いから誕生

時代に合った「小腹を満たす“軽食菓子”をつくりたい」といった想いから生まれた今回の「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」。



通常の重量の約3倍のボリュームで仕上げていることから、1つでもしっかり満足感を得られるはず。“おやつでも食事でもないちょうどいい存在”として、新しいパイの実が楽しめそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）