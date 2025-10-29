このページの本文へ

11月5日から

お肉2倍も！やよい軒「すき焼き定食」ごはん何杯でもおかわり無料で今年も登場

2025年10月29日 12時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

待ってました～！冬の贅沢

　定食レストラン「やよい軒」では、「すき焼き定食」を11月5日よりスタートとします。

やよい軒の「すき焼き」が今年も！「お肉2倍」も用意

　やよい軒の冬の定番人気メニュー“すき焼き”が今年も登場。ボリューム満点の【お肉2倍】も用意されます。

▲すき焼き定食　1090円

　たっぷりの牛肉と野菜、讃岐うどんを3種の本醸造醤油と本みりんをブレンドした旨味豊かなたれでじっくり煮込んだ贅沢な仕立てのすき焼き。セットの生たまごを溶いて、具材を絡めることで、まろやかな味わいが楽しめるんだとか。

▲【お肉2倍】すき焼き定食　1590円

　牛肉を通常の2倍使用し、満足感のあるボリュームを実現。しっかりとした味付けで食べ応え抜群とうたいます。

▲［テイクアウト］すき焼き　ごはん・生たまご付　1040円

　「すき焼き定食」はテイクアウトでも注文可能です。

「ごはんおかわり自由」で好きなだけ食べられる！

　やよい軒は、タイやシンガポールなど海外にも展開しています。今回の「すき焼き定食」は、“NABE FAIR”シリーズとして世界共通で発売されるメニュー。その日本国内第1弾となります。

・ 世界共通 NABE FAIR 特設サイト（11月5日10時公開予定）
https://info.yayoiken.com/nabefair/2025

　世界に誇る日本の鍋をテーマにした“NABE FAIR”。その第1弾が「すき焼き」というのは、やっぱり王道のチョイスといえますね。

　なお、やよい軒では定食のごはんがおかわり自由。もちろん「すき焼き定食」でもおかわりOKです。旨辛アツアツのすき焼きを、たっぷりのごはんと一緒に心ゆくまで楽しめます。

※記事中の価格は税込み

