Core Ultraシリーズ2搭載「LAVIE SOL」登場！ 若者向けのNEC人気モデルが進化

NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は10月28日、2025年秋冬の新商品として、ノートPC「LAVIE SOL」「LAVIE N13 Slim」およびAndroidタブレット「LAVIE Tab T11N」の3製品を発表した。

ノートPCの2製品（LAVIE SOL、LAVIE N13 Slim）は10月30日から順次発売。タブレットの「LAVIE Tab T11N」については、ルナグレー本体と別売オプションが11月13日に、サンドローズ本体が12月4日にそれぞれ発売される予定。

実売価格はLAVIE SOLが19万7780円前後～、LAVIE N13 Slimが18万1280円前後～、LAVIE Tab T11Nが4万9280円前後となる。

LAVIE SOL

新しい「LAVIE SOL」は、Z世代のニーズに応える設計となっており、アップデートポイントとしては上位モデルの「S1375/LAシリーズ」に最新のCore Ultra（シリーズ2）を採用。Copilot+ PCとして、「リコール」機能や生成AIアプリのローカル処理が可能だ。ストレージもすべて512GBとなっている。

ディスプレーは13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（タッチパネル、WUXGA：1920×1200）、防指紋対応のタッチパネルはGorilla Glass5を採用している。天板はノイズレスのフラット、底面はネジなし＆通気孔なしのスッキリした見た目となるほか、剛性感のあるアルミ筐体を採用しており、頑丈な設計だ。

バッテリー駆動時間はJEITA 3.0測定法で、動画再生時が約17.7時間、アイドル時が約34.3時間。従来モデルと比べて約1.5倍の向上を実現。「2Days / 4Years AIバッテリー」をうたい、大学生の1日のPC利用時間を算出し、7時間×2=14時間（同社測定の実駆動時間）という長時間駆動と、AI制御によりバッテリー劣化を抑制しつつ、使う前に100％充電する「LAVIE スマート充電」機能を搭載している。

さらに、離席・復帰を感知して自動でロック／解除を行うスマートセンシング機能（ゼロタッチログイン）により、セキュリティーと操作性を両立。

インターフェースはUSB Type-C×3（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。

重さは約1197gでカラーバリエーションは、プラチナシルバー、フェアリーパープル、ムーンブラックの3色展開となる。

LAVIE SOL 型番 S1375/LA S1365/LA S1355/LA CPU Core Ultra 7 258V Core Ultra 5 226V Core i5 1335U メモリー 32GB 16GB ストレージ 512GB カメラ フルHD・IRカメラ インターフェース USB 3.2 Gen2(Type-C)×3、ヘッドフォンマイクジャックx1 キーボード JIS標準配列キーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載) ネットワーク Wi-Fi 7対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11be対応） バッテリー駆動時間 動画再生 約17.7時間・アイドル 約34.3時間 動画再生 約10.8時間・アイドル 約23.2時間 製品サイズ／重さ 301.6×210×14.3mm／約1197g カラー プラチナシルバー/ムーンブラック/フェアリーパープル

LAVIE N13 Slim

「LAVIE N13 Slim」（N1375/LAシリーズ・N1355/LAシリーズ）は、約1175gの軽量アルミボディと約15mmの薄型設計で、MIL規格準拠の堅牢性を備えたスリムモデルのモバイルノートPC。

CPUにAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーを搭載。ディスプレーは13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200）を採用する。

アップデートポイントとしては全てのラインアップを使いやすいSSD 512GBに強化したほか、便利なPCの使い方を提案するアプリ「LAVIE AI Plus Hint」搭載。

インターフェースはUSB Type-C×2（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）USB Type-A×2、HDMI×1、microSDメモリーカードスロット×1、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。カラーはライトシルバーとポーラーブルーの2色展開だ。

LAVIE N13 Slim 型番 N1375/LA N1355/LA ディスプレー 13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200） CPU Ryzen 7 7735HS Ryzen 5 7535HS メモリー 16GB（デュアルチャネル対応, LPDDR5X） ストレージ 512GB カメラ フルHD・IRカメラ（プライバシーシャッター付き） インターフェース USB 3.2 Gen2(Type-C)×2、USB 3.2 Gen1(Type-A)×2、HDMI×1, Micro SDメモリーカードスロット×1 キーボード バックライト付きキーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載) ネットワーク Wi-Fi 6E対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ax対応） バッテリー駆動時間 動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間 製品サイズ/重さ 295.6×209.5×15mm/約1175g カラー ライトシルバー/ポーラーブルー

LAVIE Tab T11N

「LAVIE Tab T11N」（T1175/L）は、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型のAndroidタブレット。

ディスプレーは11型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶（2560×1600／90Hz）。メモリーは8GBでストレージが256GB SSDとなっている。

標準で付属する「デジタルペンB」が大きな特徴だとし、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現。ノートや資料への書き込み、アイデアスケッチなどをスムーズに行えるほか、Googleの「かこって検索」や手書きノートアプリ「Nebo」「My Script Calculator 2」にも対応。

また、手書き認識機能を備えたデジタルノートアプリ「Nebo」が標準搭載され、手書きで計算式を入力できる「My Script Calculator 2」も添付される。

今どきの学生は、配布されるPDF資料にタブレットでノート取り、レポート作成はPCでというスタイルが定着しつつあるため、そのニーズに応える設計となっているという。

筐体は約485gの軽量設計と薄さ約7mmでもモバイル性にも優れる。カラーはルナグレー／サンドローズの2色展開だ。