Core Ultraシリーズ2搭載「LAVIE SOL」登場！ 若者向けのNEC人気モデルが進化

NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は10月28日、2025年秋冬の新商品として、ノートPC「LAVIE SOL」「LAVIE N13 Slim」およびAndroidタブレット「LAVIE Tab T11N」の3製品を発表した。
ノートPCの2製品（LAVIE SOL、LAVIE N13 Slim）は10月30日から順次発売。タブレットの「LAVIE Tab T11N」については、ルナグレー本体と別売オプションが11月13日に、サンドローズ本体が12月4日にそれぞれ発売される予定。
実売価格はLAVIE SOLが19万7780円前後～、LAVIE N13 Slimが18万1280円前後～、LAVIE Tab T11Nが4万9280円前後となる。
LAVIE SOL
新しい「LAVIE SOL」は、Z世代のニーズに応える設計となっており、アップデートポイントとしては上位モデルの「S1375/LAシリーズ」に最新のCore Ultra（シリーズ2）を採用。Copilot+ PCとして、「リコール」機能や生成AIアプリのローカル処理が可能だ。ストレージもすべて512GBとなっている。
ディスプレーは13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（タッチパネル、WUXGA：1920×1200）、防指紋対応のタッチパネルはGorilla Glass5を採用している。天板はノイズレスのフラット、底面はネジなし＆通気孔なしのスッキリした見た目となるほか、剛性感のあるアルミ筐体を採用しており、頑丈な設計だ。
バッテリー駆動時間はJEITA 3.0測定法で、動画再生時が約17.7時間、アイドル時が約34.3時間。従来モデルと比べて約1.5倍の向上を実現。「2Days / 4Years AIバッテリー」をうたい、大学生の1日のPC利用時間を算出し、7時間×2=14時間（同社測定の実駆動時間）という長時間駆動と、AI制御によりバッテリー劣化を抑制しつつ、使う前に100％充電する「LAVIE スマート充電」機能を搭載している。
さらに、離席・復帰を感知して自動でロック／解除を行うスマートセンシング機能（ゼロタッチログイン）により、セキュリティーと操作性を両立。
インターフェースはUSB Type-C×3（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。
重さは約1197gでカラーバリエーションは、プラチナシルバー、フェアリーパープル、ムーンブラックの3色展開となる。
|LAVIE SOL
|型番
|S1375/LA
|S1365/LA
|S1355/LA
|CPU
|Core Ultra 7 258V
|Core Ultra 5 226V
|Core i5 1335U
|メモリー
|32GB
|16GB
|ストレージ
|512GB
|カメラ
|フルHD・IRカメラ
|インターフェース
|USB 3.2 Gen2(Type-C)×3、ヘッドフォンマイクジャックx1
|キーボード
|JIS標準配列キーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載)
|ネットワーク
|Wi-Fi 7対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11be対応）
|バッテリー駆動時間
|動画再生 約17.7時間・アイドル 約34.3時間
|動画再生 約10.8時間・アイドル 約23.2時間
|製品サイズ／重さ
|301.6×210×14.3mm／約1197g
|カラー
|プラチナシルバー/ムーンブラック/フェアリーパープル
LAVIE N13 Slim
「LAVIE N13 Slim」（N1375/LAシリーズ・N1355/LAシリーズ）は、約1175gの軽量アルミボディと約15mmの薄型設計で、MIL規格準拠の堅牢性を備えたスリムモデルのモバイルノートPC。
CPUにAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーを搭載。ディスプレーは13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200）を採用する。
アップデートポイントとしては全てのラインアップを使いやすいSSD 512GBに強化したほか、便利なPCの使い方を提案するアプリ「LAVIE AI Plus Hint」搭載。
インターフェースはUSB Type-C×2（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）USB Type-A×2、HDMI×1、microSDメモリーカードスロット×1、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。カラーはライトシルバーとポーラーブルーの2色展開だ。
|LAVIE N13 Slim
|型番
|N1375/LA
|N1355/LA
|ディスプレー
|13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200）
|CPU
|Ryzen 7 7735HS
|Ryzen 5 7535HS
|メモリー
|16GB（デュアルチャネル対応, LPDDR5X）
|ストレージ
|512GB
|カメラ
|フルHD・IRカメラ（プライバシーシャッター付き）
|インターフェース
|USB 3.2 Gen2(Type-C)×2、USB 3.2 Gen1(Type-A)×2、HDMI×1, Micro SDメモリーカードスロット×1
|キーボード
|バックライト付きキーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載)
|ネットワーク
|Wi-Fi 6E対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ax対応）
|バッテリー駆動時間
|動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間
|製品サイズ/重さ
|295.6×209.5×15mm/約1175g
|カラー
|ライトシルバー/ポーラーブルー
LAVIE Tab T11N
「LAVIE Tab T11N」（T1175/L）は、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型のAndroidタブレット。
ディスプレーは11型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶（2560×1600／90Hz）。メモリーは8GBでストレージが256GB SSDとなっている。
標準で付属する「デジタルペンB」が大きな特徴だとし、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現。ノートや資料への書き込み、アイデアスケッチなどをスムーズに行えるほか、Googleの「かこって検索」や手書きノートアプリ「Nebo」「My Script Calculator 2」にも対応。
また、手書き認識機能を備えたデジタルノートアプリ「Nebo」が標準搭載され、手書きで計算式を入力できる「My Script Calculator 2」も添付される。
今どきの学生は、配布されるPDF資料にタブレットでノート取り、レポート作成はPCでというスタイルが定着しつつあるため、そのニーズに応える設計となっているという。
筐体は約485gの軽量設計と薄さ約7mmでもモバイル性にも優れる。カラーはルナグレー／サンドローズの2色展開だ。
|LAVIE Tab T11N
|型番
|T1175/L
|ディスプレー
|11型ワイドLEDバックライト広視野角液晶 2560×1600、リフレッシュレート90Hz
|CPU
|MediaTek Dimensity 6300
|メモリー
|8GB LPDDR4X
|ストレージ
|256GB
|カメラ
|フロント有効画素数約500万画素、固定フォーカス
リア有効画素数約800万画素、オートフォーカス
|インターフェース
|USB-C 2.0×1（データ転送、充電兼用, OTG）、音声入出力端子3.5mmφ Audio Jack、microSDメモリーカード
|ネットワーク
|Wi-Fi 5 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz & 5 GHz、Bluetooth Ver5.2
|製品サイズ／重さ
|254.6×166.2×7.0mm／本体約485g、ペン約17g
|バッテリー駆動時間
|ウェブ閲覧時約13時間（充電時間約2時間）
|カラー
|ルナグレー/サンドローズ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
sponsored推し活はかどるノートPC「LAVIE SOL」いいかも。けっこう欲しいかも。