Core Ultraシリーズ2搭載「LAVIE SOL」登場！ 若者向けのNEC人気モデルが進化

2025年10月28日 11時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

LAVIE SOL（ムーンブラック）

　NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は10月28日、2025年秋冬の新商品として、ノートPC「LAVIE SOL」「LAVIE N13 Slim」およびAndroidタブレット「LAVIE Tab T11N」の3製品を発表した。

　ノートPCの2製品（LAVIE SOL、LAVIE N13 Slim）は10月30日から順次発売。タブレットの「LAVIE Tab T11N」については、ルナグレー本体と別売オプションが11月13日に、サンドローズ本体が12月4日にそれぞれ発売される予定。

　実売価格はLAVIE SOLが19万7780円前後～、LAVIE N13 Slimが18万1280円前後～、LAVIE Tab T11Nが4万9280円前後となる。

LAVIE SOL

フェアリーパープル

プラチナシルバー

　新しい「LAVIE SOL」は、Z世代のニーズに応える設計となっており、アップデートポイントとしては上位モデルの「S1375/LAシリーズ」に最新のCore Ultra（シリーズ2）を採用。Copilot+ PCとして、「リコール」機能や生成AIアプリのローカル処理が可能だ。ストレージもすべて512GBとなっている。

　ディスプレーは13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（タッチパネル、WUXGA：1920×1200）、防指紋対応のタッチパネルはGorilla Glass5を採用している。天板はノイズレスのフラット、底面はネジなし＆通気孔なしのスッキリした見た目となるほか、剛性感のあるアルミ筐体を採用しており、頑丈な設計だ。

　バッテリー駆動時間はJEITA 3.0測定法で、動画再生時が約17.7時間、アイドル時が約34.3時間。従来モデルと比べて約1.5倍の向上を実現。「2Days / 4Years AIバッテリー」をうたい、大学生の1日のPC利用時間を算出し、7時間×2=14時間（同社測定の実駆動時間）という長時間駆動と、AI制御によりバッテリー劣化を抑制しつつ、使う前に100％充電する「LAVIE スマート充電」機能を搭載している。

　さらに、離席・復帰を感知して自動でロック／解除を行うスマートセンシング機能（ゼロタッチログイン）により、セキュリティーと操作性を両立。

　インターフェースはUSB Type-C×3（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。

　重さは約1197gでカラーバリエーションは、プラチナシルバー、フェアリーパープル、ムーンブラックの3色展開となる。

LAVIE SOL
型番 S1375/LA S1365/LA S1355/LA
CPU Core Ultra 7 258V Core Ultra 5 226V Core i5 1335U
メモリー 32GB 16GB
ストレージ 512GB
カメラ フルHD・IRカメラ
インターフェース USB 3.2 Gen2(Type-C)×3、ヘッドフォンマイクジャックx1
キーボード JIS標準配列キーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載)
ネットワーク Wi-Fi 7対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11be対応）
バッテリー駆動時間 動画再生 約17.7時間・アイドル 約34.3時間 動画再生 約10.8時間・アイドル 約23.2時間
製品サイズ／重さ 301.6×210×14.3mm／約1197g
カラー プラチナシルバー/ムーンブラック/フェアリーパープル

LAVIE N13 Slim

LAVIE N13 Slim（ライトシルバー）

　「LAVIE N13 Slim」（N1375/LAシリーズ・N1355/LAシリーズ）は、約1175gの軽量アルミボディと約15mmの薄型設計で、MIL規格準拠の堅牢性を備えたスリムモデルのモバイルノートPC。

　CPUにAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーを搭載。ディスプレーは13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200）を採用する。

ポーラーブルー

　アップデートポイントとしては全てのラインアップを使いやすいSSD 512GBに強化したほか、便利なPCの使い方を提案するアプリ「LAVIE AI Plus Hint」搭載。

　インターフェースはUSB Type-C×2（USB PD 3.0対応、DisplayPort出力機能付き）USB Type-A×2、HDMI×1、microSDメモリーカードスロット×1、ヘッドフォンマイクジャック×1を搭載する。カラーはライトシルバーとポーラーブルーの2色展開だ。

LAVIE N13 Slim
型番 N1375/LA N1355/LA
ディスプレー 13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア）(WUXGA: 1920x1200）
CPU Ryzen 7 7735HS Ryzen 5 7535HS
メモリー 16GB（デュアルチャネル対応, LPDDR5X）
ストレージ 512GB
カメラ フルHD・IRカメラ（プライバシーシャッター付き）
インターフェース USB 3.2 Gen2(Type-C)×2、USB 3.2 Gen1(Type-A)×2、HDMI×1, Micro SDメモリーカードスロット×1
キーボード バックライト付きキーボード(Copilotキー/LAVIE AI Plusキー搭載)
ネットワーク Wi-Fi 6E対応ワイヤレスLAN（IEEE802.11ax対応）
バッテリー駆動時間 動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間
製品サイズ/重さ 　295.6×209.5×15mm/約1175g
カラー ライトシルバー/ポーラーブルー

LAVIE Tab T11N

LAVIE Tab T11N（サンドローズ）

　「LAVIE Tab T11N」（T1175/L）は、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型のAndroidタブレット。

　ディスプレーは11型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶（2560×1600／90Hz）。メモリーは8GBでストレージが256GB SSDとなっている。

　標準で付属する「デジタルペンB」が大きな特徴だとし、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現。ノートや資料への書き込み、アイデアスケッチなどをスムーズに行えるほか、Googleの「かこって検索」や手書きノートアプリ「Nebo」「My Script Calculator 2」にも対応。

　また、手書き認識機能を備えたデジタルノートアプリ「Nebo」が標準搭載され、手書きで計算式を入力できる「My Script Calculator 2」も添付される。

ルナグレー

　今どきの学生は、配布されるPDF資料にタブレットでノート取り、レポート作成はPCでというスタイルが定着しつつあるため、そのニーズに応える設計となっているという。

　筐体は約485gの軽量設計と薄さ約7mmでもモバイル性にも優れる。カラーはルナグレー／サンドローズの2色展開だ。

LAVIE Tab T11N
型番 T1175/L
ディスプレー 11型ワイドLEDバックライト広視野角液晶 2560×1600、リフレッシュレート90Hz
CPU MediaTek Dimensity 6300
メモリー 8GB LPDDR4X
ストレージ 256GB
カメラ フロント有効画素数約500万画素、固定フォーカス
リア有効画素数約800万画素、オートフォーカス
インターフェース USB-C 2.0×1（データ転送、充電兼用, OTG）、音声入出力端子3.5mmφ Audio Jack、microSDメモリーカード
ネットワーク Wi-Fi 5 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz & 5 GHz、Bluetooth Ver5.2
製品サイズ／重さ 254.6×166.2×7.0mm／本体約485g、ペン約17g
バッテリー駆動時間 ウェブ閲覧時約13時間（充電時間約2時間）
カラー ルナグレー/サンドローズ

