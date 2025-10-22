「モンスターハンター」シリーズや『ストリートファイター6』など人気タイトルもお買い得！

カプコンは10月22日、同社のゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格で購入できる「CAPCOM AUTUMN SALE」を、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Xbox Games Storeの各デジタルストアで開催。セール期間は、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」「鬼武者」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」「デッドライジング」などの人気シリーズや名作タイトルのゲーム本編、追加コンテンツが最大88％オフとお買い得になっている。

下記ではセールタイトルの一部をピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページをチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM AUTUMN SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■セールタイトルピックアップ

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：9900円

セール価格【56％オフ!!】：4395円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：9900円

セール価格【55％オフ!!】：4495円

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：998円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

■Xbox Games Store

XSX|S／Xbox One／PC（Windows） - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■PlayStation Store

PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

■ニンテンドーeショップ

Switch 2 - 2025年11月2日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【35％オフ!!】：1950円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

■PlayStation Store

PS5／PS4 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

■ニンテンドーeショップ

Switch 2 - 2025年11月2日23時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年11月5日23時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

■Xbox Games Store

XSX|S - 2025年11月3日18時59分まで

通常価格：8990円

セール価格【55％オフ!!】：4045円

■PlayStation Store

2025年11月5日23時59分まで

PS5『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスパック）

通常価格：1万990円

セール価格【30％オフ!!】：7693円

PS5『モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック3種＋プレミアム特典）

通常価格：1万2990円

セール価格【30％オフ!!】：9093円

PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

PS5／PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

PS4『バイオハザード5』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

PS4『バイオハザード6』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

PS4『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【20％オフ!!】：3192円

PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

PS4『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【40％オフ!!】：3594円

PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【50％オフ!!】：3495円

収録内容：

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

PS5『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

■ニンテンドーeショップ

2025年11月2日23:59まで

【CAPCOM DLC SALE】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_3

Switch『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

※『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium』（追加タイトル）

通常価格：各200円

セール価格【50％オフ!!】：各100円

※『Capcom Arcade 2nd Stadium』の追加タイトルをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。