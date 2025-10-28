このページの本文へ

11月4日～16日に開催

「マックフライポテト」が最大130円引きに！13日間限定キャンペーンを開催

2025年10月28日 16時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

ポテトが250円に！うれしい！

　マクドナルドでは「トクニナルド」キャンペーンと題して、11月4日～16日の期間限定で「マックフライポテト」のM・Lサイズを共通して250円で販売します。

マックのポテトが最大130円安く！13日間限定のキャンペーン

　バーガーチェーン、マクドナルドで定番のサイドメニューを対象にしたキャンペーン。13日間限定で「マックフライポテト Mサイズ」（通常330円～）と「マックフライポテト Lサイズ」（380円～）がお得な250円になります。Lサイズの場合130円お得に購入可能。

・マックフライポテト Mサイズ　330円→250円
・マックフライポテト Lサイズ　380円→250円

※店舗によって価格が異なる場合があります

　「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットして揚げたポテトで、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長です。昨年は日本国内で合計約8億食（全サイズ合計）が販売されました。

Xのキャンペーンも開催！

　人気のポテトがうれしい割引。なお、マックフライドポテトのSサイズ（200円）は割引の対象外です。割引率を考えるとLサイズを買って、お得さを体感したいですね。

　また、今回の「トクニナルド」キャンペーンを記念し、1000円分マックカードが抽選で2日合計100名に当たるSNSキャンペーンも実施されます。マクドナルド公式Xアカウント（@McDonaldsJapan）にて、11月3日と4日に開催されるので、気になる人はXをチェック！

※記事中の価格は税込み

