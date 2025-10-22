北海道で爆誕！マルちゃん「やきそば弁当」の袋麺、もちろん“スープ付き”

東洋水産は11月3日、「マルちゃん 袋 やきそば弁当 中華スープ付 5食パック」を北海道地区限定で発売します。734円。

北海道民のソウルフード「やきそば弁当」が袋麺化！

「やきそば弁当」は北海道限定で販売され、親しまれているカップやきそば。麺の戻し湯を使って作る「スープ」が付いてくるのが特徴です。



この度、発売50周年を記念して“袋麺”として登場します。

「マルちゃん 袋 やきそば弁当 中華スープ付」は、「やきそば弁当」の特徴である、細めながらもコシのある麺と、野菜と果実の旨みをきかせた少し甘めのソースを袋麺で再現した商品です。クセのない味わいで、どこか懐かしさを感じるという仕上がりといいます。

また、やきそば弁当の特徴である「中華スープ」も付属。スープはお湯で作るタイプで、従来の戻し湯で作るカップ版に比べてあっさりとした味わいなんだとか。さらに、あおさと紅生姜のふりかけも付きます。

キャベツ・肉 50％増量商品も

北海道の定番「やきそば弁当」が袋麺になって登場。鍋で火にかけて作るからこそ、麺の食感や香ばしさをより楽しめそうです。北海道エリアにお住いの人は、リーズナブルな5食入りで、あの“ほっとする味”を手軽に味わえるのは魅力的ですね。



これはぜひ北海道以外の地域でも販売してほしいもの！

また同日より、従来のカップタイプから「マルちゃん やきそば弁当 キャベツ・肉 50％増量」（254円）も発売されますよ。こちらも北海道限定。50周年のやきそば弁当はお祭りの様相です！

※価格は税込み表記です。