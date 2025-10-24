このページの本文へ

12月2日発売

キリン冬限定「まろみのエール」発売へ！北欧文化がヒントに

2025年10月24日 17時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　キリンビールは12月2日、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から冬限定商品「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール（期間限定）」を全国で発売します。アルコール分5％。350ml缶で価格は269円。

北欧の「コーシェリ」文化から着想
スパイス香る「まろみのエール」

　「まろみのエール」は、ノルウェーの冬の暮らし“コーシェリ”に着想を得たノルディックホワイトエールです。コーシェリとは、長い冬をおうちで工夫しながら楽しむ北欧の文化を指します。

　シナモンとコリアンダーの2種類のスパイスを使用し、小麦麦芽を加えることでやわらかな口当たりを実現。まるでノルウェーで冬に飲まれるオレンジピールやスパイスをあわせたホットワイン「グロッグ」のような香り立ちと、華やかかつまろやかな味わいを特徴としています。

　泡を立てすぎず注ぎ、泡にコリアンダー、シナモンの香りをつけるのがおすすめの飲み方とのこと。冷たく注いでから少しずつ温度を上げることで、味の変化を楽しむこともできます。

　なお、発売に先駆け、11月13日には会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」で先行販売を開始する他、17日からはビアサーバー「Tap Marché（タップ・マルシェ）」の商品が登場します。

　さらにキリンのビアレストラン「スプリングバレーブルワリー東京／京都」でも17日より提供がスタートします。

　寒い季節を心地よく過ごす「コーシェリ」という言葉がぴったり似合う新作。

　スパイスが香るエールで、寒い季節の夜をゆっくり過ごしたくなります。クラフトビールならではの奥行きのある香りを楽しんでみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。

