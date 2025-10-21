「とろ～り濃厚」ファミマに“海老グラタン”など秋メニューが6品も追加されるぞ

ファミリーマートは10月21日から、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、スープ・グラタン・ドリアの「とろ～り濃厚」なあったかメニュー6種類を全国の店舗で順次発売します。

「とろ～り濃厚」なスープ・グラタン・ドリア

スープからは、あさりの旨みとクリームのコクをきかせた「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」と、ミルクとトマト、鶏の旨みが調和した「コク深い味わい トマトクリームスープ」が登場します。いずれもパスタ入りで、満足感のある仕立てです。

▲濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー 460円

▲コク深い味わい トマトクリームスープ 460円

グラタンは、チェダーチーズを中心に贅沢なチーズソースを使った「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」と、クリームのコクににんにくとスパイスの風味を効かせた「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」をラインアップします。

▲濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン 538円

▲ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン 548円

さらに10月28日には、バターの風味をきかせた「海老グラタン」と、デミグラスソースの奥深いコクが味わえ得る「ハンバーグドリア」も加わります。

▲バターの風味広がる海老グラタン 498円

▲とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア 599円

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」では、10月21日～11月3日の期間、対象メニューに使える80円引きクーポンを配信します。

寒い日にぴったり！

スープで癒され、グラタンやドリアでちょっとしたご褒美気分を味わえるラインアップです。ファミペイで80円引きクーポンももらえるので、試してみては？

※価格は税込み表記です。