あの“濃いレモン”が帰ってきた！ タカラ「レモンリッチ」3年ぶりの復活

宝酒造は11月11日、数量限定で「『タカラcanチューハイ』＜レモンリッチ＞」を全国発売します。350ml缶、248円。アルコール分は8％。

あの「タカラcanチューハイ」レモンリッチが復活

1984年に誕生した日本初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ」シリーズの中でも、レモンリッチは2019年に登場して人気だったという限定フレーバーです。



今回、オンラインコミュニティ「寳ファンコミュニティ」でのアンケートをもとに、ファンの熱い要望に応える形で3年ぶりの復活となりました。

「『タカラcanチューハイ』＜レモンリッチ＞」は、宝酒造が保有するおよそ85種類の樽貯蔵熟成酒の中から厳選した11種類を、通常の「レモン」と比べて30％増量して使用。さらに、シチリア産手摘みレモン果汁の配合量もアップさせています。

深みのある焼酎のコクと、レモンの爽やかな酸味が絶妙に調和した味わいを楽しめるといいます。アルコール度数は8％で、飲みごたえのある一本。

チューハイの原点が復活！

チューハイの元祖ともいえる「タカラcanチューハイ」から、あの濃いレモン味が復活！ 焼酎の深みとレモンの爽快さが両立する絶妙なバランスで、食事にも合いそうです。冬の夜にゆっくり飲みたい一本です。

※価格は税込み表記です。