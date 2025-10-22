このページの本文へ

10月22日新発売

【本日】マクドナルド新作「焦がしにんにくマヨ」「油淋鶏マヨチキン」スタート

2025年10月22日 09時30分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションキャンペーンを10月22日よりスタートします。期間中、「ストリートバーガーズ」として、ゲームに登場する人気キャラクターをイメージした３バーガーを発売します。

　新作は「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」。

■焦がしにんにくマヨたまごてりやき
　単品470円～、セット770円～

　ストリートファイターのリュウをイメージした一品。「てりやきマックバーガー」をベースに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特徴の“焦がしにんにくマヨ”と、たまごを合わせています。リュウがテーマだからこそ、日本の“醤油”を使ったのだとか。

■油淋鶏マヨチキン
　単品470円～、セット770円～

　春麗（チュン・リー）をイメージした商品。ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、シャキシャキのレタス、甘めのマヨソース、醤油やごま油、生姜の味わいをきかせた“油淋鶏フィリング”を合わせています。

　さらに人気の「トリチ」が約1年ぶりに復活。

■トリチ
　単品590円～、セット890円～

　ジューシーな100％ビーフパティを豪快に3枚重ね、その間にコクのあるチェダーチーズを3枚サンドした、「ダブチ」のトリプル版です。ストリートファイターのケンの元気なイメージに商品を重ねています。

・関連記事：「トリチ」＝昇龍拳！マクドナルド×ストリートファイターの強烈コラボを実食

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧