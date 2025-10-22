【本日】マクドナルド新作「焦がしにんにくマヨ」「油淋鶏マヨチキン」スタート

マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボレーションキャンペーンを10月22日よりスタートします。期間中、「ストリートバーガーズ」として、ゲームに登場する人気キャラクターをイメージした３バーガーを発売します。



新作は「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」。

■焦がしにんにくマヨたまごてりやき

単品470円～、セット770円～

ストリートファイターのリュウをイメージした一品。「てりやきマックバーガー」をベースに、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特徴の“焦がしにんにくマヨ”と、たまごを合わせています。リュウがテーマだからこそ、日本の“醤油”を使ったのだとか。

■油淋鶏マヨチキン

単品470円～、セット770円～

春麗（チュン・リー）をイメージした商品。ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、シャキシャキのレタス、甘めのマヨソース、醤油やごま油、生姜の味わいをきかせた“油淋鶏フィリング”を合わせています。

さらに人気の「トリチ」が約1年ぶりに復活。

■トリチ

単品590円～、セット890円～

ジューシーな100％ビーフパティを豪快に3枚重ね、その間にコクのあるチェダーチーズを3枚サンドした、「ダブチ」のトリプル版です。ストリートファイターのケンの元気なイメージに商品を重ねています。

※記事中の価格は税込み