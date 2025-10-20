にじさんじ奈羅花、11月6日で卒業へ　「信じられない」「悲しい」ファン悲鳴

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する人気ライバー・奈羅花（ならか）氏が、11月6日で卒業する。運営元のANYCOLORが10月20日に発表した。

奈羅花氏は2019年12月26日にデビューし、6年近くにわたって活動を続けてきた。対人ゲームで高い実力を見せ、数々の大会で好成績を残してきたほか、配信では落ち着いたトークと独自のテンポで多くのファンを魅了してきた。

YouTubeメンバーシップは12月7日に非公開となり、グッズやボイスなどの販売も順次終了する。ただし、YouTubeアーカイブやX（旧Twitter）などのSNSアカウントについては卒業後も公開が続けられる予定だ。ファンレターの受付は12月6日到着分まで。

突然の発表を受け、ファンからは「信じられない」「まじで悲しい」など、戸惑いの声が上がっている。