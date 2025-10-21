Intel N150搭載NAS、TERRAMASTER「F4-425 Plus」シリーズが正式発表

TERRAMASTER、次世代ハイブリッドNAS「F4-425 Plus」「F2-425 Plus」を発表 ― 高速転送と高信頼性を両立

ストレージソリューションのリーディングブランド TERRAMASTER（テラマスター） は、革新的な次世代ハイブリッドNAS「F4-425 Plus」および「F2-425 Plus」を正式発表した。

この2モデルは、テクノロジー愛好家・中小企業・家庭ユーザーまで幅広い層をターゲットに設計されており、使いやすさと性能を高いレベルで両立しているという。

圧倒的なパフォーマンス ― Intel N150搭載で最大1010MB/s転送を実現

「F4-425 Plus」は 3+4ベイ構成、「F2-425 Plus」は 3+2ベイ構成を採用し、Intel N150クアッドコアプロセッサーを搭載。

これにより、最大1010MB/sの高速データ転送を実現している。さらに、デュアル5GbEネットワークポートと 3基のM.2 SSDスロットを備え、ユーザーは最大でF4-425 Plus：144TB、F2-425 Plus：84TB の大容量ストレージ環境を構築できる。

また、独自の TRAID技術 によりデータの信頼性と冗長性が強化され、安心して重要データを保管できる。

HDDメーカーとの協業で高い互換性を確保

TERRAMASTERの新NASシリーズは、Western Digital（WD） や Seagate など主要HDDメーカーとの協業により、50種類以上のHDDモデルとの互換性検証を完了している。

このオープンな協業方針により、ユーザーはより柔軟かつ信頼性の高いストレージ構成を実現可能。さらに、統合UHD Graphicsによる4K/8Kトランスコードや、Docker Composeによる仮想化アプリケーションにも対応し、プロフェッショナルな運用にも適している。