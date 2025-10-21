厚切りステーキなど全品20％オフ！ ディナー限定「大感謝祭」が破格

ステーキハウス ブロンコビリーは、全国140店舗突破を記念して「140店舗突破 大感謝祭」を10月20日から開催中です。

全メニュー20％オフ！平日ディナータイム限定

大感謝では、平日のディナータイム限定で全品20％オフを実施。第1弾は10月20日～24日、第2弾は11月17日～21日、第3弾は12月15日～19日と、3ヵ月に渡って開催します。

対象は店内での全メニューで、人気の炭焼き厚切りステーキやハンバーグ、サラダバー、大かまどで炊き上げた魚沼産コシヒカリ100％のごはんなどが期間限定でお得になります。ディナータイム（16時以降）の入店が対象で、他の割引券やクーポン券は併用できません。

また期間中は、通常のスクラッチカードに代わり「ありがとうスタンプカード」を配布。来店ごとにスタンプが押され、最大で来年のディナータイムの食事代が30％オフになる「ありがとうクーポン」として利用できます。スタンプの押印期間は各キャンペーン期間中、クーポンの利用期間は2026年1月2日～3月31日までです。

平日夜がおトクに

名古屋発のブロンコビリーは現在144店舗を展開。全国チェーンとして店舗を拡大しつつあります。炭焼きのステーキやハンバーグを提供してくれて、なおかつ家族で利用しやすい気軽さが魅力ですよ。



今回、少し贅沢な平日ディナーが割引に。全品20％オフはかなり大きいのでは！ 対象メニューが限られていないというのも含めて、破格といっていいセール価格です。



スタンプを集めて来年の食事もお得になる「ありがとうクーポン」も楽しみのひとつ。食欲の秋から年末にかけて、家族や友人と“ご褒美ディナー”を楽しんでは？

※価格は税込み表記です。