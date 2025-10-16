餃子の王将「生餃子セール」開催！ニンニクヌーボーがお得に

餃子の王将は10月20日～30日の期間限定で「生餃子セール」を実施します。

持ち帰りの生餃子がセール！

セール期間中、持ち帰りの「生餃子」が通常価格から50円引きで販売されます。



持ち帰りの生餃子（1人前6個）が、東日本では通常356円のところ306円、西日本では通常334円のところ284円の特別価格に。

対象は全国の「餃子の王将」と「GYOZA OHSHO」（一部店舗を除く）です。容器代として1個につき10円が別途必要です。なお、にんにくゼロ生姜餃子とにんにく激増し餃子は対象外です。



生餃子セール

開催期間：10月20日～30日

対象商品：生餃子（1人前6個）

東日本 通常356円→306円

西日本 通常334円→284円

生餃子スタンプキャンペーンも実施

さらに、11月30日まで「生餃子スタンプキャンペーン」も開催中です。期間中、生餃子を1人前購入ごとにスタンプを1個押印し、15個で「エコバッグ（大・小セット）」、30個で「餃子皿1枚」がもらえます。

ニンニクヌーボーを知っていますか？

なお、餃子の王将では10月3日より、今年6月に収穫された青森県産にんにくを使用した“夏穫れ”仕様の餃子が登場しています。



いわば「ニンニクヌーボー」ともいえるこの季節は、にんにくのフレッシュな風味、旨味と香りをより豊かに味わえるそうです。

生餃子が割引になるこの機会に、にんにくの香り豊かな“旬の餃子”を、家で気軽に楽しんでは？ 冷凍庫にストックしておくのもアリでしょうね！

※価格は税込み表記です。