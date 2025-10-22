ドトール×ポチャッコ「福袋」は全9種！お得なコーヒーセットにポチャッコグッズがついてくる

ドトールコーヒーはサンリオのキャラ「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」全9種を、ドトールコーヒーショップで12月26日に発売する。価格はそれぞれ異なり、2300円～1万1000円。



10月24日より順次店頭にて予約を開始する。

福袋でしか手に入らない限定デザインのポチャッコをチェック！

ドトールコーヒーの「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ、「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」2種類と、最大32％OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意。

自社工場で丁寧に焙煎した“コーヒー豆セット”3種類と、おいしさはそのままに使いやすい形状にリニューアルした “ドリップカフェセット”4種類の計9種類をラインナップ。



全てのセットにはドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか１つが付いてくる（数量限定）。

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコ グッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザイン。

「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット

数量限定の「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセットは2種類。

▲数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット 11000円



セット内容

・ポチャッコ オリジナルトートバッグ

・ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

・ポチャッコ オリジナル巾着

・ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック

・コーヒーチケット 8枚

▲数量限定「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット 6000円



セット内容

・ポチャッコ オリジナルトートバッグ

・ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

・ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック

・コーヒーチケット 4枚



【アイテム詳細】

▲ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

約25cmのオリジナルぬいぐるみ。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコはここでしか手に入らない限定品。（サイズ：約W230×H250×D180ｍｍ）

▲ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

手のひらサイズになったポチャッコのマスコットチャーム。お気に入りのカバンに付けて、一緒におでかけを楽しんで。（サイズ：約W110×H120×D80mm）

▲ポチャッコ オリジナルトートバッグ

さがら刺繍で表現したポチャッコが可愛いオリジナルバッグ。A４サイズの書類が入り、両端のボタンを閉じればコンパクトな幅に調整可能。キーホルダーをかけやすい金具つき。（サイズ：約W315×H240×D130ｍｍ、素材：外生地コットン、内生地 ポリエステル）

▲ポチャッコ オリジナル巾着

複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋。（サイズ：本体 約W200×H190、底面 約Φ140mm、素材：外生地 コーデュロイ、内生地 ポリエステル）

▲コーヒーチケット 全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー（S）、アメリカンコーヒー（S）、アイスコーヒー（S）のいずれかと引き換えができる。利用可能期間は2025年12月26日～2026年5月31日。

とってもおトクな「新春限定セット」

さらに、おトクな「新春限定セット」（ドリップカフェセット・コーヒー豆セット）が合計7種類用意されている。



2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得なセットで、手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」と好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」が揃う。

【ドリップカフェセット 2600円／4900円／7000円／9000円】



マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。

【コーヒー豆セット 2300円／4300円／6300円】

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセット。

全セット共通 ランダムで数量限定グッズもイン！

さらに9種全セット共通で、数量限定のDOUTOR×Pochacco オリジナルグッズが入る。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコがかわいいオリジナルグッズは、「シャカシャカキーホルダー」、「マグネットクリップ」、「付箋セット」の3種類。いずれか1種類がランダムで入る。

▲シャカシャカキーホルダー

中のオリジナルデザインパーツがシャカシャカ動く、遊び心いっぱいのキーホルダー。バッグやポーチ、カギなどに付けて利用できる。（サイズ：約W60ｍｍ×H80ｍｍ）

▲マグネットクリップ

コーヒー豆を持ったポチャッコのマグネットクリップ。裏面に磁石がついているので、メモを挟んで冷蔵庫などに貼ることができる。袋の留め具としても便利。（サイズ：約W40ｍｍ×H50mm）

▲付箋セット

勉強や伝言メモに便利な、5種類のオリジナルデザイン入りの大きな付箋。合計80枚入っている。（サイズ：約W180ｍｍ×H90ｍｍ）

早めの予約が良さそう！

ポチャッコファンにはたまらないかわいすぎる福袋♡種類も多いので、まずはコーヒーメインで購入するかオリジナルグッズメインで購入するか絞るのが良さそう。

予約は間も無く店頭にて開始。年末に確実に手に入れるために、早めに予約しておこう！

（※文中の価格はすべて税込）