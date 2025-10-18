うまそ！ はなまるうどん「牛肉ラー油つけ麺」30店舗限定で販売

「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」とのコラボで実現

はなまるが展開する讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」とのコラボ商品「牛肉ラー油つけ麺」を10月16日に発売しました。販売は全国30店舗で、各店1日15食限定。

人気のつけ蕎麦チェーンと初コラボ

「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」は、のみもの。が運営するつけ蕎麦のお店で都内の繁華街やオフィス街を中心に出店しています。



今回、「はなまるうどん」と「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」が初コラボレーション。

▲牛肉ラー油つけ麺 中1280円、大1460円

今回のコラボでは、両ブランドが共同開発した特製「ワシワシ系コラボ麺」を使用。噛むたびに押し返すような弾力と強いコシを特徴とし、濃厚なラー油だしと甘辛い牛肉の旨みをしっかりと受け止めます。

「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」の特製ラー油と合わせたつけだしに使用。牛肉の旨味が溶け込んだ甘辛いつけだしに、ピリッとした辛さと深いコクを加えています。牛肉は通常メニュー（中サイズ）の2倍量を使い、食べ応えも十分です。

今回、「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」の店舗（池袋壬生店を含めた都内全13店舗）でも、この「ワシワシ系コラボ麺」を使った限定メニューを展開します。

うどんとラー油の異色タッグ！

はなまるうどんでは初の“つけ麺”コラボとして注目される今回の企画。讃岐うどんとラー油つけ麺という異色の組み合わせが、予想外の相性を見せてくれそうです。

噛みごたえのある“ワシワシ麺”と濃厚ラー油だしの相性は、辛党にも麺好きにもたまらない一杯になりそうです。

販売期間は11月12日までです。全国30店舗で1日15食限定なので、気になる人はチェックしてください！

■対象店舗

【栃木県】

小山城南店、足利駅前店、カインズホーム小山店、宇都宮ベルモール店、ジョイフル本田宇都宮店

【茨城県】

イオンモール土浦店

【長野県】

MIDORI長野店、レイクウォーク岡谷店

【東京都】

虎ノ門店、秋葉原昭和通り店、東京イースト21店、浅草橋駅前店、

新宿西口店、吉祥寺南口店、目黒駅東口店、新宿甲州街道店、新宿東口モア街店、

六本木六丁目店、サンライズ蒲田店、イオン品川シーサイド店、コモレ四谷店、

田町センタービル店、南池袋公園前店、ダイバーシティ東京店、渋谷公園通り店

【千葉県】

イオンモール木更津店、イオン新浦安店、ミスターマックス新習志野店、

イオンモール幕張新都心店、モラージュ柏店

※価格は税込み表記です。