飛行機撮影のコツをプロが伝授！ ドスパラ特別オンライン講座が開催決定

パソコン専門店ドスパラは、11月21日に特別オンライン講座「飛行機写真撮影講座」を開催する。講師には航空写真家の中野耕志氏を迎え、飛行機の魅力を最大限に引き出す撮影テクニックを紹介する。受講は無料で、Zoomによるオンラインウェビナー形式で行われる。

本講座では、中野氏が長年の経験で培った撮影ノウハウを解説。旅客機と四季を掛け合わせた構図作り、夜の滑走路を活かした光の演出、そしてスピード感を表現する戦闘機撮影など、幅広いシーンで応用できる技術を学べるという。初心者から上級者、さらに新たな表現を追求するプロまで、あらゆるレベルの撮影者にとって刺激的な内容だ。

この講座はドスパラ会員限定での開催となり、現在会員でない人も新規登録を行えば参加できる。定員は先着500名までのため、興味のある人は早めの申し込みが推奨される。

講師の中野耕志氏は、飛行機や野鳥などの動体撮影で高い評価を得る写真家。多くの著書を手がけ、現場で培った実践的な撮影テクニックを直接学べる貴重な機会となる。

また、ドスパラはクリエイターを支援する「ドスパラ クリエイティブ プロダクション」を展開中。撮影技術の向上を目指す人々へのサポートにも力を入れている。定員に達し次第締め切られるため、飛行機写真に興味のある人はこのチャンスを逃さず参加してほしい。



©中野耕志