全品3000円以下 アマゾン激安コーナー「Amazon Haul」日本で提供開始

アマゾンジャパンは10月16日、海外で展開中のまとめ買いコーナー「Amazon Haul」を日本にも導入したことを公表した。まずは一部ユーザー限定で提供し、順次対象ユーザーを拡大する方針だ。

Amazon Haulは、米アマゾンが2024年から海外の一部地域で導入している販売手法。複数の商品をまとめ買いするかわりに、1個あたりの価格を単品販売より安く設定するというもので、中国系格安通販（TemuやSHEINなど）への対抗策とみられる。

利用には最新のAmazonショッピングアプリが必要。同アプリの検索バーに「Haul」または「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択することで、Amazon Haulのコーナーにアクセスできる。

検索、カート、決済の各機能は専用の物が用意されており、カート内で通常販売分の商品と混ざり混乱する心配はない。一方、商品の組み合わせ次第では通常販売とHaulのどちらが安いか、双方のカートを往復して調べる必要があるため、人によってはデメリットの方が大きくなりそうだ。

主な取り扱いカテゴリーはファッション、インテリア、日用品などで、Amazonショッピングアプリでは「全品3000円以下」という表記も確認できる。さらに合計2000円以上の注文で20%、合計3000円以上の注文で30%、商品代金が割引となる。

なお、納期は注文から2週間以内が目安で、当日から数日程度が基本の通常販売とは大きく異なる。Haulでの買い物は予備の日用品など、納期が長くても問題ない物に絞った方がよさそうだ。