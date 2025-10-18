人気セットが300円引きに！バーガーキング「ワッパー祭り」開催だ

バーガーキングは10月20日～24日の5日間、各日14時から公式アプリ限定で「ワッパー祭り」を開催。対象となる5種類のワッパーセットを通常価格より最大30％オフ、300円引きで提供します。

対象メニューは、人気No.1の「ワッパーチーズ セット」、2枚重ねのビーフが圧巻の「ダブルワッパーチーズ セット」、スモーキーな“ブルズアイBBQソース”を使った「スモーキーBBQワッパー セット」、焦がしねぎと赤味噌を隠し味にした「テリヤキワッパー セット」、そして旨辛ソースが特徴の「スパイシーワッパー セット」の5種です。

▲ワッパー チーズ セット 通常990円→690円（300円引き）

▲ダブルワッパー チーズ セット 通常1340円→1040円（300円引き）

▲スモーキーBBQワッパー セット 通常970円→670円（300円引き）

▲テリヤキワッパー セット 通常970円→670円（300円引き）

▲スパイシーワッパー セット 通常970円→670円（300円引き）

このクーポンはバーガーキング公式アプリで配信され、アプリをダウンロードして会員登録をすれば利用できます。

セルフレジや有人レジでのQRコード読み取り、またはドライブスルーでの番号提示でも使用できます。なお、クーポンは各日14時以降に表示され、1会計につき3セットまで利用可能です。

各日14時から限定配信！

300店舗突破を記念した今回の企画は、バーガーキングの人気メニューをお得に楽しむ絶好のチャンスです。14時以降にアプリをチェックするのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。