10月20日～24日の5日間

人気セットが300円引きに！バーガーキング「ワッパー祭り」開催だ

2025年10月18日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　バーガーキングは10月20日～24日の5日間、各日14時から公式アプリ限定で「ワッパー祭り」を開催。対象となる5種類のワッパーセットを通常価格より最大30％オフ、300円引きで提供します。

　対象メニューは、人気No.1の「ワッパーチーズ セット」、2枚重ねのビーフが圧巻の「ダブルワッパーチーズ セット」、スモーキーな“ブルズアイBBQソース”を使った「スモーキーBBQワッパー セット」、焦がしねぎと赤味噌を隠し味にした「テリヤキワッパー セット」、そして旨辛ソースが特徴の「スパイシーワッパー セット」の5種です。

▲ワッパー チーズ セット　通常990円→690円（300円引き）

▲ダブルワッパー チーズ セット　通常1340円→1040円（300円引き）

▲スモーキーBBQワッパー セット　通常970円→670円（300円引き）

▲テリヤキワッパー セット　通常970円→670円（300円引き）

▲スパイシーワッパー セット　通常970円→670円（300円引き）

　このクーポンはバーガーキング公式アプリで配信され、アプリをダウンロードして会員登録をすれば利用できます。

　セルフレジや有人レジでのQRコード読み取り、またはドライブスルーでの番号提示でも使用できます。なお、クーポンは各日14時以降に表示され、1会計につき3セットまで利用可能です。

各日14時から限定配信！

　300店舗突破を記念した今回の企画は、バーガーキングの人気メニューをお得に楽しむ絶好のチャンスです。14時以降にアプリをチェックするのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。

