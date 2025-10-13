Condor Computingという会社はごく最近その名前が知られるようになった。創業は2023年で、エンジニア50人程度という非常に小さな設計チームだけが存在する会社だ。実はこの会社、台湾のAndes Technologyが出資して作った設計子会社である。

当初はまったくアナウンスがなく、同社のXのアカウントも2023年に求人のアナウンスがいくつか並んでいるだけである。同社がAndesの子会社であることは、2025年7月のリリースまで明らかにされなかった。

どうもAndesとしては、自身の設計チームによるRISC-Vコアとはまったく異なる、非常に尖った性能の高性能RISC-Vコアの設計を別チームによって成し遂げたかった、ということらしい。

RISC-Vコアの新世代プロファイルRVA23に対応するプロセッサー

Cuzco

そんなCondor Computingの最初の製品がCuzcoであり、上のリリースによればすでに7月の段階でLinuxを始めとする複数のOSのブートに成功しているという。そんなCuzcoの特徴が下の画像だ。

CuzcoはOut-of-Order構成のコアで、最大8コアのクラスターを組める。命令セットはRISC-Vであるが、RVA23に対応している。RVAというのはRISC-V Internationalが定めるアプリケーションプロセッサー向けのプロファイルだ。そもそもRISC-Vでは命令セットがむやみやたらに多く、しかもそのほとんどがオプション扱いである。これは互換性を保つのも難しい。というより、RISC-Vの本来の趣旨からだいぶ外れた状態になってる気がするのは筆者だけだろうか……。

そこで必須命令に加えてどのオプション命令をサポートすべきか、を定めたのがプロファイルであり、RVA23は2024年10月に定められた最新のプロファイルとなる。このプロファイルに定められた命令をサポートすることで、Androidを含むOSの動作が保証され、またハイパーバイザーを含む昨今のアプリケーションプロセッサーに求められる要件をカバーできる。もっともCPU IPであるから、命令のカスタマイズなども可能であり、これも完全にサポートできる。

そのCuzcoの概略が下の画像だ。8命令のデコーダーと8命令の実行ユニットという、比較的強力なコアである。通常の命令に加えて512bit幅のVector命令もサポートされるが、これはRVA23の要件にVectorサポートが入っているためでもある。ステージ数は12段とそう多くはない。

サポートされる命令の詳細が下の画像である。特徴的なのはスライスと呼ばれる構造単位で実行ユニットが構成されており、それぞれのスライスにALU×2とBU×1、LSU×1とFMAC/FMIS/FDIVがそれぞれ×1含まれる構造だ。また分岐予測にTournament predictorが搭載されていることを明示しているのも珍しい(POWER5やPentium4などから実装が始まっている)。分岐予測ミスのペナルティが10サイクル程度と比較的軽いのも特徴的だ。