GALLERIA×NachonekoコラボPC発売　描き下ろしデザインと最新スペックの限定モデル登場

GALLERIA×NachonekoコラボPCが登場！美麗デザイン×最新スペックの限定モデルが本日から受注開始

サードウェーブは10月14日より、全国のドスパラ店舗および公式オンラインストアにて、人気イラストレーターNachonekoとのコラボモデルPC「GALLERIA Nachoneko コラボモデル」の受注を開始した。価格は234,980円からと、性能・デザインともにハイグレードなラインアップとなっている。

ガラスケースに描き下ろしイラストをデザインした特別仕様

今回のコラボモデルでは、ガラス製ピラーレスケースにNachonekoによる描き下ろしイラストを大胆にデザイン。全8モデルを展開し、AMDおよびIntelの最新プロセッサを搭載する。



さらに、オリジナルデザインの水冷ヘッドやホワイトLEDカラーを採用することで、ゲーマーのプレイ環境をよりスタイリッシュかつ快適に演出している。

豪華な購入特典も多数同梱

購入者特典として、録り下ろしオリジナルシステムボイス、クリアカード、A4ステッカー、アクリルスマホスタンド、そしてオリジナル壁紙が付属。



PCとしての性能はもちろん、インテリアとしても楽しめるコレクション性の高い一台に仕上がっている。

詳細・予約情報は特設サイトで

商品の詳細や購入リンク、最新の特典情報は、公式の「GALLERIA Nachoneko コラボレーション PC 特設ページ」で確認可能。



限定モデルのため、在庫状況や更新情報をチェックしつつ、デザインとパフォーマンスを融合した最高のコラボPCを手に入れてほしい。