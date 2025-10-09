ソフトバンク、ソブリンクラウド提供に向けオラクルのプラットフォームを採用

ソフトバンクでは、クラウド上のデータやシステムを自国の管理下で運用するソブリンクラウドのサービス提供に向けて、米オラクルが提供するクラウド基盤ソリューション「Oracle Alloy（オラクル・アロイ）」を採用した。ソフトバンクと米オラクルが2025年10月8日に発表した。Oracle Alloyを採用する日本のパートナーは、野村総合研究所（NRI）、富士通、NTTデータに続く4社目。

ソフトバンクでは、自社が日本国内に持つデータセンターにOracle Alloyを導入し、このクラウド基盤を利用して、日本市場向けのクラウドサービス「Cloud PF Type A（クラウド・プラットフォーム・タイプ・エー）」を2026年4月から順次提供していく。

さらに、オラクルのパブリッククラウド「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）」が提供しているAI関連サービスも、準備ができ次第、提供開始するとしている。

Oracle Alloyは、パートナー企業（各国のクラウドプロバイダー）が自社データセンターに導入し、自社スタッフで運用することで、国ごとの法規制やデータ主権を満たすソブリンクラウドサービスの提供を容易にするソリューションだ。

Alloyパートナーのデータセンターには、オラクルのOCIと同じプラットフォーム（ハードウェア、ソフトウェア）が配置されるため、OCIで提供中の200種以上のクラウドサービスが提供できる。その際、パートナー自身のサービスブランドや料金体系、カスタマイズ／強化したサービス内容での販売が可能だ（関連記事：ソブリンクラウドの課題を解消する「Oracle Alloy」とは？ 3氏が語る）。

日本ではすでにNRI、富士通、NTTデータがAlloyを採用するパートナーとなっており、今回のソフトバンクで国内4社目となる。

ソフトバンクが来春から展開するCloud PF Type Aでは、オラクルの暗号鍵管理サービス（KMS）にソフトバンク独自のKMSを組み合わせることで、より高度なセキュリティを実現する。さらに、ソフトバンクが提供するマルチクラウド接続サービス、VPNサービス、マネージドサービス（MSPサービス）なども同時に提供して、企業や自治体のクラウドニーズを運用／管理まで一貫して支援するとしている。