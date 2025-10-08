D3PがPS Storeのセール「Player's Choice」への提供タイトルラインアップを公開！

『地球防衛軍6』や『デジボク地球防衛軍2』など、人気作の本編やシーズンパズがお買い得！

ディースリー・パブリッシャーは10月8日、同社のPlayStation 5 ＆ PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeセール「Player's Choice」に提供しているタイトルラインアップを公開した。セール期間は、2025年10月22日まで。

今回のセールでは、『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズのゲーム本編やシーズンパス、追加ミッションが大幅割引。さらに『ラビリンス ライフ』『あのゲー2』『THE 麻雀』など多彩なゲーム各種が最大90％オフとなっている。

以下では、主なセール対象タイトルをピックアップ。全対象タイトルは、下記のリストかセールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/351/

セール対象タイトル（一部）

『地球防衛軍6』

・ゲーム本編：8980円 ⇒ 4490円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

・シーズンパス（DLCセット）：3960円 ⇒ 2772円（30％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

・ゲーム本編：6980円 ⇒ 2931円（58％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002

・シーズンパス（DLCセット）：3960円 ⇒ 3168円（20％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2SEASONPASS

©2003-2024 D3PUBLISHER ©2003-2022 SANDLOT ©2019-2024 YUKE'S

▼『ラビリンス ライフ』

デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）：8580円 ⇒ 1973円（77％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14694_00-LABYRINTHLIFEDX0/

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

▼『あのゲー2（略）』

・ゲーム本編：1100円 ⇒ 770円（30％オフ）

https://store.playstation.com/concept/10010630

©2024 D3PUBLISHER

全セール対象タイトルリスト